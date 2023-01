Discuție aprinsă între Liviu Vârciu și Anda Călin. De la ce a pornit totul: „O să te rogi de mine să stau lângă tine”

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de ani buni și au o familie frumoasă. El, un bărbat de succes, iar ea o femeie care știe ce vrea de la viață, după cum reiese din discuția lor. Se pare că între cei doi s-a iscat un schimb de replici controversate, iar subiectul a fost diferența de vârstă.

Liviu și Anda nu ezită să împărtășească momente din intimitate cu fanii care îi urmăresc în mediul online. Umorul e la ordinea zilei, semn că nu duc deloc o viață monotonă și au întotdeauna lucruri de făcut. Așa s-a întâmplat și de această dată, căci într-un vlog publicat recent pe YouTube, prezentatorul Tv și partenera lui au avut o discuție aprinsă în privința vârstei lor.

CITEȘTE ȘI:DIALOG AMUZANT ÎNTRE LIVIU VÂRCIU ȘI PARTENERA SA, ANDA CĂLIN, ÎNTR-UN MALL: „AUZI, IA-ȚI UNUL MAI TÂNĂR DECÂT MINE. AM PLECAT!”

VEZI ȘI:DE CE NU S-AU CĂSĂTORIT LIVIU VÂRCIU ȘI ANDA CĂLIN. MOTIVUL CIUDAT PENTRU CARE NU AU FĂCUT ACEST PAS: „NU E VORBA CĂ NU VREAU…

Liviu Vârciu și Anda Călin, schimb de replici haioase

Discuția referitoare la diferența de vârstă dintre ei a luat o întorsătură neașteptată, spre amuzamentul fanilor.

Anda Călin: Când o să fac eu 40, o să te rogi de mine să stau lângă tine!

Liviu Vârciu: De ce?

Anda Călin: Pentru că o să arăt bine, iar tu o să ai 50 de ani și tu oricum devii un pic senil, așa!

Liviu Vârciu: Nu, nu o să mă rog de tine, o să am o criză de 40 de ani. Eu n-am avut criza de 40 de ani și la 50 de ani o să am o criză și o să am o scăpare cu 2-3 domnișoare, maxim 4, după îmi dau seama că n-o să mai pot să le suport.

Anda Călin: Și ce, te duci cu 3-4, maxim patru și după ce? După te întorci la mine și crezi că te și iau?

Liviu Vârciu: Tu habar nu ai că eu am fost cu 2-3, maxim 4. Eu o să merg pe o barcă și vreo șase luni de zile o să-ți zic că mă duc să mă regăsesc!

Anda Călin: Ar trebui să-ți pui un semn de întrebare dacă eu te las să te duci.

Liviu Vârciu: Tu mă înșeli pe mine la 40-45 de ani?

Anda Călin: Dacă pleci 6 luni pe barcă singur nu mai suntem împreună, nu?, a fost discuția dintre Liviu Vârciu și Anda Călin, publicată pe platformele de socializare, relatează Wowbiz.ro