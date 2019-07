Locul din Iași unde sunt violate femeile. Ce se întâmplă este înspăimântător

Locuitorii din Iași sunt, pur și simplu, terorizați de indivizi fără adăpost care sfidează legile bunului simț și iau legea în derâdere. Infracționalitatea a atins cote alarmante, iar oamenii – mulți dintre ei tâlhăriți în plină stradă – fac un apel disperat către oamenii legii.

Zona Podul de Piatră – Podul Mircea cel Bătrân a devenit un loc pe care ieșenii îl evită. Un grup de aproximativ 10 cetățeni de etnmie rromă a reușit să pună stăpânire pe zona respectivă, iar polițiștii nu au reușit, încă, să rezolve situația, consemnează bzi.ro. De curând, o femeie a fost tâlhărită, fiindu-i smulsă poșeta. Oamenii sunt agresați fizic și verbal, scuipați și înjurați. Femeile evită să treacă prin zonă pentru a nu fi violate.

“La inceput erau doar galagiosi si faceau mizerie, nu se luau de oameni. Acum parca au ocupat mai mult loc si sunt mai multi, au un tupeu fantastic de iti este frica numai sa treci pe aici. Tiganii astia se iau de cine au chef, nu stii ce se poate intampla cand treci pe langa ei, te poti trezi cu un bolovan in cap si sa fii talharita. Eu am evitat sa mai trec pe aici dupa ce am fost injurata si scuipata ca nu am vrut sa le dau un leu sau o tigara, acum fac cu 10 minute mai mult pana acasa, dar macar nu mi-e frica. Dupa ce am auzit ca au batut si o femeie si i-au furat poseta, mi-e si frica sa ma apropii de zona”, a povestit o femeie care locuieste în Alexandru cel Bun.

Oamenii legi fac tot posibilul pentru a curăța zona respectivă, cu atât mai mult cu cât există riscul ca situația să degenereze.

"Politia Locala a intensificat patrulele in aceasta locatie si chiar am stabilit o echipa permanenta pentru zona. De fiecare data cand avem solicitari, intensificam controalele si echipele de patrulare. In cazul persoanelor fara adapost, se organizeaza actiuni pentru dezafectarea adaposturilor improvizate, insa acestia nu parasesc orasul si de cele mai multe ori se muta in alte locatii", au explicat oficialii Politiei Locale Iasi, conform aceleiași surse.