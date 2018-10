Loganul care a trecut peste 1 milion de kilometri! Cand au ridicat capota, inginerii de la Dacia au ramas fara cuvinte! Motorul era…

Un bărbat din Slobozia este fericitul proprietar al unui Logan, care are în bord “vârsta” de 1 milion de kilometri! Despre performanța mașinii au aflat și oficialii de la Dacia România, iar specialiștii celebrei companii auto au supus-o unor teste amănunțite. La final, ei au confirmat că otorul, cutia și principalele elemente sunt originale din fabrică. Șoferul care a reușit această realizare a oferit un interviu în cadrul căruia a mărturisit că a cumpărat autoturismul în 2007 și că profesia l-a ajutat să înregistreze această performanță.

Loganul care a trecut peste 1 milion de kilometri! A fost cumpărat în octombrie 2007, iar performanța a înregistrat-o în martie 2016



Despre povestea Loganului care a dat ceasul din bord peste cap s-a aflat după ce proprietarul, Matei Anastasie, a mers la un service din Slobozia, iar un angajat a făcut publice pe Facebook câteva imagini cu un kilometraj, care inițial arăta 999.999 de kilometri, după care a ajuns la zero, potrivit 4tuning.ro. Iar asta nu e tot! Mecanicii de acolo au văzut că mașina avea motorul original, fără să fie segmentat vreodată, și principalele elemente cu care a ieșit din fabrică, la locul lor – aspecte care sunt foarte rare când vine vorba de “vârsta” de 1 milion de kilometri.

În vârstă de 62 de ani, Matei Anastasie a parcurs toată această distanță, care reprezintă distanța de la București pe Lună de trei ori, pe GPL și a mers cu Loganul zi de zi. În cadrul unui interviu, bărbatul din Slobozia a spus că una dintre modificările făcute ca să economisească bani în timp a fost aceea de a înlocui planetarele uzate cu unele tot de Dacie, dar speciale pentru un Logan diesel, mai groase și mai rezistente. În plus, a mai spus el, așa a făcut și cu fuzetele – adică a pus niște piese de origine, de la altă motorizare, pentru a rezista mai mult în timp.

Matei Anastasie este de profesie șofer profesionist, iar până la vârsta de 62 de ani a făcut peste 3 milioane de kilometri la volan.

“L-am cumparat in 2007 prin credit bancar de la o reprezentanta Dacia din Slobozia. Am ales echiparea de top de la acea vreme, adica Laureate, dotata cu tot ce se putea pune pe o Dacie atunci si am optat pentru o instalatie GPL din fabrica. Motorul este 1.4 benzina de 75 cp. Am comandat masina in august si am primit-o in octombrie. Facand foarte multe drumuri, atat in tara, cat si peste hotare. Cea mai mare parte din aceasta distanta considerabila am reusit sa o fac prin taximetrie, cu drumuri locale si extraurbane. Dar am vizitat si multe tari impreuna cu familia, ceea ce inseamna distante lungi, dar si multe vizite periodice nationale, avand rude in Buzau si Brasov.

Din octombrie 2007 pana in martie 2016, cand masina a trecut de 1 milion de kilometri, au trecut 8 ani si ceva. In tot acest timp am schimbat de zeci de ori consumabilele uzuale, ca la orice alta masina, dar si amortizoare, planetare, injectoare, ambreiajul si chiar alternatorul. Dar majoritatea elementelor sunt cele originale, inclusiv arcurile pe spate, puntea, esapamentul, tot ce tine de servodirectie, instalatie de aer conditionat si chiar electromotorul.”, a povestit Matei Anastasie pentru jurnaliștii de la 4tuning.ro.

Cand au ridicat capota Loganului, inginerii de la Dacia au ramas fara cuvinte!

După ce au aflat povestea Loganului care a dat ceasul din bord peste cap, cei de la Dacia au format o echipă ca să meargă la Slobozia și să verfice isprava demnă de lăudat, dar, mai ales de promovat. La final, inginerii Dacia au dat verdictul: mașina are kilometri reali și motorul, cutia și diverse elemente sunt cele originale. În plus, spre surprinderea tuturor, compresia era bună și egala în toate cele 4 pistoane.