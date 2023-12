Lolrelai i-a spus „adio” lui Ionuț Popa de la Survivor! Fiorii iubirii au durat doar câteva săptămâni

Despărțire în showbiz! După doar câteva săptămâni de când scânteia dragostei s-a aprins între ei, Lolrelai și Ionuț Popa de la Survivor și-au spus „adio”. Vestea a fost surprinzătoare pentru că relația era abia la început, iar blondina spunea că se înțelege fabulos cu iubitul ei.

La începutul lunii noiembrie Lolrelai, cunoscută pentru momentele amuzante de la iUmor, dezvăluia că este într-o relație cu Ionuț Popa. Nici el nu este străin de viața publică. Aceasta a participat la „Ninja warrior’, fosta emisiune de la PRO TV, dar și la „Survivor România’ 2022. Cei doi s-au întâlnit în cadrul unei gale RXF, acolo unde blondina lucrează. Iar tânărul a luptat contra lui Alex Zănoagă.

Fosta concurentă de la iUmor spunea că astfel de bărbați precum Ionuț Popa se întâlnesc foarte rar. Totuși, calitățile care au cucerit-o pe Lolrelai nu au fost suficiente, iar până la urmă, cei doi îndrăgostiți au pus capăt relației după doar câteva săptămâni.

Anunțul despărțirii a f0st făcut chiar de Ionuț Popa. Fostul concurent de la Survivor a dezvăluit că nu a existat un conflict între ei, însă aveau viziuni diferite asupra vieții și nu au reușit să găsească un numitor comun.

„Da, ne-am despărțit! Nu este nimic senzațional’, nu ne-am certat, nu ne-am spus lucruri urâte, pur și simplu am realizat eu că nu avem aproape nimic în comun. Am încercat în tot acest timp să mai găsesc lucruri de care să mă agăț, un numitor comun, dar nu am reușit

Oamenii care mă cunosc știu că eu sunt o persoană discretă și că mi-am ținut viața personală departe de știri, de social media și așa îmi doresc să fie în continuare. Din punctul ăsta de vedere nu suntem deloc în aceeași lume’. Am realizat că principiile și valorile mele sunt mai importante pentru starea mea psihică decât orice altceva.”, a declarat Ionuț Popa pentru Spynews.ro.