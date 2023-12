Oana Zăvoranu a rupt tăcerea și a dezvăluit motivul pentru care l-a iertat pe Alex Ashraf! Nimeni nu se aștepta la un astfel de răspuns

În luna septembrie a acestui an, Oana Zăvoranu venea cu un anunț șoc. Diva spunea că povestea de dragoste dintre ea și Alex Ashraf s-a terminat și în curând vor semna actele de divorț. Bruneta nu s-a sfiit să facă public nici motivul despărțirii și spunea că soțul ei a călcat strâmb. Alex Ashraf și-a înșelat partenera și părea că nu o să îi mai intre niciodată în grați, însă la câteva luni distanță urma și anunțul împăcării. Acum, Oana Zăvoranu a vorbit despre cele întâmplate și a dezvăluit motivele ce au făcut-o să își ierte alesu.

După o relație de mai bine de 10 ani și o căsnicie de șapte ani, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf anunțau că au ajuns la final de drum. După ce bărbatul și-a înșelat partenera, cei doi au depus actele de divorț. Însă, în scurt timp, aceștia au revenit la sentimente mai bune și au decis să își mai dea încă o șansă. Împăcarea a surprins multă lumea, iar acum Oana Zăvoranu a explicat de ce a decis să își ierte soțul.

(CITEȘTE ȘI: NU ÎȘI CUNOAȘTE FIUL DE 12 ANI! OANA ZĂVORANU I-A CERUT SOȚULUI SĂ ÎNTRERUPĂ ORICE LEGATURĂ CU BĂIATUL PE CARE ACESTA ÎL ARE CU FOSTA IUBITĂ, ALEXANDRA ONCESCU!)

Atunci când a aflat că a fost înșelată, Oana Zăvoranu nu s-a sfiit să vorbească public despre acest subiect și spunea că Alex Ashraf nu mai există pentru ea. Însă, se pare că deși oficial se despărțiseră, cei doi mai păstrau legătura, iar în cele din urmă bărbatul a convins-o că este demn de iertare.

Oana Zăvoranu face parte din categoria vedetelor care este cât se poate de deschisă cu fanii săi din mediul online și adesea poartă discuții cu ei. Așa s-a întâmplat și recent, atunci când a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri. Internauții au profitat de ocazie și au fost curioși să afle cum a avut vedeta puterea să își ierte partenerul.

Oana Zăvoranu nu a ezitat și a oferit imediat răspunsul. Aceasta a mărturisit că a realizat că, indiferent de ce s-a întâmplat, Alex Ashraf este sufletul ei pereche și nu se vede fără el. Mai mult, vedeta a spus ca a fost impresionată și de dorința pe care a văzut-o în partenerul său, acesta încercând din răsputeri să obțină iertarea.

Răspunsul Oanei Zăvoranu i-a impresionat și uimit pe mulți. Aceștia nu se așteptatu la o asemenea declarație de dragoste, cum nu s-au așteptat nici la faptul că bruneta și-ar putea călca pe orgoliu iertându-l pe Alex Ashraf.

În urmă cu ceva timp, imediat după împăcare, Alex Ashraf ne mărturisea că el a fost cel care a făcut primul pas și a insistat să salveze relația. Bărbatul a realizat cât de mult a greșit și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a îi reintra în grații Oanei Zăvoranu.

„Eu am făcut primul pas al împăcării. Nu e nicio rușine să spun asta. Pur și simplu, mi-am dat seama că am făcut o prostie atunci când am plecat de lângă ea, într-un moment de rătăcire. Fiecare dintre noi mai trece și prin perioade dintr-astea, de vulnerabilitate.

De data asta a fost vina mea! Amândoi am realizat că într-un cuplu vina se împarte la doi și tot împreună ne-am oferit o nouă șansă. Când am realizat gafa imensă făcută am purtat o lungă discuție cu Oana pe tema asta. Bine, nici în perioada în care am stat separat, noi am continuat să ținem legătura, să discutăm. O făceam în fiecare zi și asta cred că ne-a prins bine amândurora”, ne-a declarat Alex Asraf.