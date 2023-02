Lora este însărcinată?! Detaliul care a dat-o de gol: ”Felicitări, sarcină ușoară!”

Lora (41 de ani) și Ionuț Ghenu (41 de ani) traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lor și par la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. De curând, artista a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, mesaj în care dă de înțeles că ar fi gravidă.

Deși au declarat de nenumărate ori că nu se grăbesc să-și oficializeze relația și lasă lucrurile să-și urmeze cursul firesc, se pare că destinul are alte planuri pentru cei doi. Oficializarea relației se poate face în multe feluri, iar una dintre variante poate fi ca Lora și Ghenu să devină părinți. Având în vedere mesajul cu subînțeles pe care artista l-a publicat pe Instagram, aceasta pare să fie cea mai plauzibilă variantă.

Coincidența face ca mesajul să fie în dreptul unei fotografii destul de evidente. Ionuț Ghenu o cuprinde în brațe în așa fel încât atenția privitorului se îndreaptă spre abdomenul Lorei, acolo unde palmele celor doi se întâlnesc.

”Iubi-ne-am pân’ la sfârșitul lumii şi-napoi de 7 ori! Și voi pe mine și eu pe voi dar cel mai mult… pe amândoi”, este mesajul Lorei de pe Instagram.

Evident că reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Lora a primit o mulțime de mesaje în care este felicitată pentru viitoarea sarcină: ”Vine bebe? / Felicitări / Sarcină ușoară /”, au fost doar o parte din mesajele primite.

Lora este pregătită să îmbrace rochia de mireasă pentru a doua oară

Lora și Ionuț formează un cuplu de ani buni atât acasă, cât și la muncă, iubitul ei fiindu-i manager. Nu de puține ori au fost întrebați când vor spune marele „DA”, atât la starea civilă, cât și la altar, însă, de fiecare dată, cei doi au lăsat loc interpretărilor.

”Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă”, a mărturisit Lora în urmă cu doar câteva luni pentru SpyNews.

Înainte să intre într-o relație cu Ionuț Ghenu, Lora a fost măritată cu Dan Badea. Căsnicia lor nu a durat mai mult de doi ani, din 2012 până în 2014, sfârșindu-se cu un divorț de comun acord.

