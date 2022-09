Lora, apariție incendiară pe rețelele de socializare. Fanii au rămas fără cuvinte: ”Ai uitat să-ți iei pantalonii”

Lora (40 de ani) se mândrește cu un corp superb, pe care nu se sfiește să îl etaleze la plajă sau pe rețelele de socializare.

Recent, frumoasa blondă a postat o câteva fotografii pe pagina sa de Instagram, în care apare îmbrăcată într-un sacou negru, mai lung, însă fără pantaloni. Main mult decât atât, fotografiile sunt extrem de intrigante, pentru că nu se știe dacă artista poartă sau nu lenjerie intimă.

Și urmăritorii ei au fost intrigați, unii dintre aceștia lăsând comentarii savuroase:

”Vezi că ai uitat să-ți iei pantalonii”, ”Chiar dacă sunteți în vârstă, arătați foarte bine ❤️❤️”, ”Frumusețe nepământeană”, ”Cât de super frumoasă și super sexy ești, felicitări”, au fosr doar câteva dintre comentariile acestora.

CITEȘTE ȘI: LORA, DEZVĂLUIRI TULBURĂTOARE LA UNTOLD! CUM A FĂCUT-O UN IUBIT GELOS SĂ RATEZE ŞANSA VIEŢII

Ce spune Lora despre intervențiile estetice

Deși multă vreme a refuzat să vorbească despre operația de rinoplastie, la un moment dat, Lora a recunoscut că a făcut această intervenție. De cinci ori s-a lăsat artista pe mâna esteticianului pentru ca totul să iasă perfect: „Nu am silicoane nicăieri pentru că am auzit lucrul acesta despre mine și mă cam deranjează. Mama m-a înzestrat cu un corp de care sunt mândră și pe care iubitul meu îl iubește și atunci o femeie care e iubită de bărbatul de viața ei și este considerată sexy și frumoasă se simte bine.

Am o reconstrucție nazală după alte patru încercări eșuate, dar a ținut foarte mult de ceea ce mi s-a întâmplat de am ajuns în stadiul acesta. Acum mă simt foarte bine după cât am avut de tras și încerc să mă feresc”, mărturisea Lora, pentru Viva.