Lora, în continuare la pământ după ce și-a pierdut mama. “A murit acasă, o țineam de mână!”

Lora și-a pierdut mama anul trecut, în ianuarie. Artista nu și-a revenit nici acum din șoc, mai ales că și-a ținut părintele de mână până când și-a dat ultima suflare. De atunci, nimic nu a mai fost la fel pentru cântăreață, care nu se mai poate bucura pe deplin de lucrurile bune care se întâmplă în viața ei.

Mihaela Petrescu a fost răpusă de o maladie cumplită, cu care a fost diagnosticată în urmă cu câțiva ani. A fost înmormântată la Cimitirul Metalurgiei, din zona Berceni. Alături de Lora, în acele clipe grele, s-au aflat în jur 40-50 de persoane, membri ai familiei, prieteni și colaboratori.

Lora nu a trecut nici acum peste deceseul mamei, de care era foarte apropiată. Invitată la un post de televiziune, artista a povestit, cu durere în glas, despre pierderea celei mai importante ființe din viața ei.

“Noi am fost mereu foarte legați și am avut amândoi grijă de mama. Toți anii aștia, 10 ani de luptă cu boala atât de nemilioasă, 10 ani de carieră am și eu. Cumva acolo a fost toată energia să încerc să fac în așa fel să pot să-mi ajut familia și să învingem boala asta îngrozitoare. Ne-am apropiat. Suntem foarte apropiați. E prima când spun asta. Mama a murit acasă cu mine și cu fratele meu și o țineam de mână. Nu era la spital, era acasă. Fratele meu este tot ce mai am din familia asta și vreau să o facem mândră”, a declarat Lora la o emisiune TV, vizibil emoționată.

Lora își plânge mama, distrusă de ședințele de chimioterapie

În anul 2013, mama Lorei s-a operat pentru prima dată, la Iași, iar, după intervenție, a făcut şase şedinţe de chimioterapie, care ar fi marcat-o enorm. În acele momente critice, și-ar fi promis că nu se va mai supune tratamentului, indiferent de ce s-ar întâmpla. Cu ajutorul familiei și al prietenilor, Mihaela Petrescu a hotărât că timpul petrecut alături de cei dragi este mai prețios, așa că nu s-a lăsat învinsă și a continuat să lupte din răsputeri… Până la sfârșit…