Lora, în depresie?! A postat un mesaj care i-a îngrijorat pe fani. “Și când ieși pe stradă, nu lăsa lumea să…”

Lora pare că nu traversează cea mai bună perioadă din viața sa. Cel puțin așa reiese din ultimul mesaj pe care l-a postat pe contul personal de socializare. Artista a dat de înțeles că lucrurile nu stau deloc ok pentru ea pe plan personal, fapt care i-a îngrijorat pe fani.

„Și când ieși pe stradă nu lăsa lumea să vadă, că-n tine, cu tine se ține lupta… să nu vadă. #lume”, este mesajul postat de Lora, care a refuzat să ofere detalii când a fost întrebată de fani dacă a pățit ceva.

De-a lungul vieții, Lora a trecut prin multe încercări. A avut un frate care a murit și a crescut fără tată. „La patru ani a murit tatăl meu într-un accident. Nu mi s-au spus niciodată foarte multe şi la înmormântarea lui a venit foartă multă lume. Tata era un chirurg de nota 10. Eram tristă în poze”, a spus Lora într-o emisiune TV.

Ulterior, Lora și-a pierdut și bunica, o femeie pe care o iubea enorm. „A fost unul dintre cei mai mari fani ai mei. Ea şi-a dorit foarte mult ca eu să devin artistă şi mereu îmi spunea că sunt foarte bună. Mama îşi dorea să fiu medic sau avocat. Îmi spunea că aş fi fost un avocat foarte bun, dar am iubit prea mult muzica. Atunci când am înregistrat primul videoclip din cariera solo şi, înainte să filmez primul cadru, am primit un telefon de la fratele meu să-mi spună că a murit bunica mea. A fost un moment foarte greu, dar am ştiut că de acolo de unde se va duce ea mă va ajuta să am o carieră frumoasă”, a povestit artista.