Lora, mărturisiri neașteptate înainte de nunta cu Ionuț Ghenu! De la ce pornesc certurile între cei doi

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de mai bine de opt ani, iar în curând plănuiesc să își unească destinele și în mod oficial. Aceștia se înțeleg de minune și nu își văd viața unul fără altul. Însă, chiar dacă de obicei armonia domnește între cei doi, uneori mai apar și certurile. De la ce pornesc disputele între ei și care este subiectul pe marginea căruia se aprind imediat.

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu solid și au demonstrat de-a lungul timpului că iubirea dintre ei este una puternică. Acum, nimic și nimeni nu îi poate despărți, iar anul viitor cei doi vor deveni soț și soție. Însă, nicio familie nu este perfectă și la fel se întâmplă și în cazul lor. Uneori între cei doi iubiți mai apar și certuri, iar cântăreața a dezvăluit care este subiectul pe marginea căruia au mai mereu discuții în contradictoriu.

Lora și Ionuț Ghenu formează o echipă și atunci când vine vorba despre viața privată, dar și în viața profesională defilează umăr la umăr. Ionuț Ghenu este un adevărat sprijin din acest punct de vedere pentru artistă, bărbatul implicându-se în cariera ei.

Însă, deși o ajută mult, de cele mai multe ori disputele între ei pleacă din acest punct. Lora a mărturisit că aproape toate certurile dintre ei pornesc pe subiecte ce au legătură cu sfera profesională. Se pare că uneori cei doi au opinii și poziții diferite, dar în cele din urmă reușesc să ajungă la un numitor comun.

De asemenea, Lora a mai mărturisit că Ionuț Ghenu este un partener de nădejde. Deși adesea mai ies discuții, acesta are un nas fin atunci când vine vorba de țepe. De multe ori a reușit să o ferească pe artistă de niște contracte dăunătoare, care ar fi costat-0 destul de scump.

„Ne-am maturizat, după opt ani de relație am început să rezolvăm mai repede micile certuri pentru că ne cunoaștem foarte bine și de obicei sunt pe planul carierei pentru că lucrăm împreună și e normal să avem negocieri mai dure. Eu vreau niște chestii, el nu vrea să facă anumite chestii, anumite lucruri care din punctul lui de vedere mi-ar mânca timp și nu mi-ar aduce satisfacțiile pe care mi le-aș dori.

Mă ferește de foarte multe țepe, ceea ce e important, dar eu nu le consider țepe în momentul în care se întâmplă aceste propuneri, și am învățat să ascult de el pentru că intuiția lui funcționează foarte bine și are o minte sclipitoare”, a declarat Lora, potrivit spynews.ro.