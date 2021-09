Loredana Chivu, de urgenţă la spital! Ce s-a întâmplat cu blondina

Loredana Chivu, de urgenţă la spital! Blondina şi-a îngrijorat fanii, după ce a publicat câteva imagini pe conturile de socializare. Diva a ajuns din nou pe perfuzii din cauza problemelor de sănătate.

Blondina sexy se pare că trece dintr-o extremă în alta, din cauza unor probleme medicale care nu îi dau pace. Deşi nu se simte bine, Loredana Chivu nu uită să-și țină fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Loredana Chivu are pietre la rinichi

În urmă cu câteva luni, vedeta povestea în cadrul unui interviu, faptul că se confruntă cu probleme serioase la rinichi. Nu se ştie deocamdată de ce a ajuns blondina din nou pe mâinile medicilor, dacă este vorba despre o problemă mai veche sau din alte cauze.

La acel moment, Loredana povestea că a avut parte de un şoc în momentul în care a aflat diagnosticul doctorilor.

”Totul a început când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. În timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență. Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea.

M-am simțit foarte singură acolo în spital, pentru că nu te lasă să ai însoțitori, nu te lasă să fie nimeni cu tine și văzându-mă în situația aia, singură, văzând atâta durere în jurul meu, m-am simțit copleșită, am început să plâng. Am stat cam 7 ore la urgență, medicii mi-au dat un tratament și mi-au spus că situația nu este tocmai roz. De obicei când te confrunți cu această problemă, piatra se elimină mai ușor, dar la mine este înțepenită și este mai greu să o elimin. Dacă, doamne ferește, nu o elimin cu tratamentul medicamentos, o să trebuiasă să ajungem la operație”, spunea Loredana Chivu în cadrul unui interviu pentru Antena Stars în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram