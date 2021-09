Loredana Chivu, din nou probleme de sănătate. Blondina s-a internat în spital

Loredana Chivu a ajuns din nou în mâinile medicilor. Blondina se pare că s-a simțit rău în ultimele zile, motiv pentru care a decis să meargă la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Fosta asistentă Tv a avut nevoie chiar de perfuzii pentru ca starea ei de sănătate să se îmbunătățească. La scurt timp de la momentul în care s-a filmat pe patul de spital, Loredana Chivu a postat și un mesaj în care părea destul de optimistă: „Câteodată, Dumnezeu te ține un pic pe loc ca drumurile să fie din nou sigure să poți continua. Fii recunoscător pentru această așteptare”.

Loredana Chivu are probleme de sănătate

Acum câteva luni, Loredana Chivu a dezvăluit că suferă de probleme la rinichi. Atunci, aceasta a ajuns de urgență la spital din cauza durerilor insuportabile.

” Totul a început când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. În timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență.

Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea.

M-am simțit foarte singură acolo în spital, pentru că nu te lasă să ai însoțitori, nu te lasă să fie nimeni cu tine și văzându-mă în situația aia, singură, văzând atâta durere în jurul meu, m-am simțit copleșită, am început să plâng.

Am stat cam 7 ore la urgență, medicii mi-au dat un tratament și mi-au spus că situația nu este tocmai roz.

De obicei când te confrunți cu această problemă, piatra se elimină mai ușor, dar la mine este înțepenită și este mai greu să o elimin.

Dacă, doamne ferește, nu o elimin cu tratamentul medicamentos, o să trebuiasă să ajungem la operație ”, a dezvăluit blondina în urmă cu ceva timp.