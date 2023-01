Loredana Chivu începe anul 2023 cu forțe proaspete. Ce țeluri și-a propus să atingă în acest an

Loredana Chivu face parte din rândul vedetelor care sunt cele mai cunoscute și urmărite de ani de zile de cei de acasă. Tunata blondină pare să trăiască viața pe care și-o dorește, însă nu se oprește din a evolua. Pentru anul 2023, Loredana Chivu are planuri mari. Despre ce este vorba, a povestit chiar ea.

În noaptea dintre ani, fiecare dintre noi obișnuim să pășim în anul următor cu multe dorințe și planuri. Este și cazul Loredanei Chivu, care a avut grijă să transmită Universului cele mai bune gânduri, pe care dorește să le materializeze în acest an.

Loredana Chivu și planurile pentru 2023

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Loredana Chivu a făcut noi destăinuiri despre noua afacere pe care vrea să o deschidă. De asemenea, blondina intenționează să investească foarte mult în dezvoltarea sa personală.

,,În 2023 am intrat cu cele mai bune gânduri, cu gânduri pozitive, cu planuri de viitor și așa mai departe. Să spunem că acestea implică o afacere, implică dezvoltarea mea personală și nu numai. Implică evoluția mea, lucruri de genul acesta”, a povestit Loredana Chivu, în cadrul emisiunii ,,Antena Stars”.

Cum a fost anul care tocmai a trecut pentru vedetă

Anul 2022 a fost unul al schimbărilor pentru Loredana Chivu. Experiențele prin care a trecut au ajutat-o să evolueze foarte mult și să învețe lucruri noi. Nu regretă nimic din ceea ce i se întâmplă, deoarece fiecare experiență, bună sau rea, reprezintă un lucru nou, care o conduce pe drumul evoluției personale.

,,2022 pentru mine a fost un an al schimbărilor. Nu pot să zic că a fost un an rău. A fost un an în care eu am avoluat foarte, foarte mult. În fiecare an învăț câte ceva pentru că dacă aș trece așa prin timp fără să învăț lucruri noi, înseamnă că nu aș evolua”, a mai spus Loredana Chivu.