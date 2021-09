Loredana Chivu, mesaj subtil pentru fani?! Ce le-a arătat diva urmăritorilor săi

Loredana Chivu a reușit, din nou, să facă senzație pe internet, însă, de această dată, nu a mai bifat o apariție ultra-sexy, ci blondina a încins spiritele într-un alt fel.

Loredana a postat recent pe Instastory o fotografie în care apare cu un copilaș în brațe. Să fie aceste oare un mesaj subtil transmis fanilor? Este diva însărcinată? Își dorește un copil? Oare ce vrea să le spună urmăritoritorilor ei cu această fotografie?

Din păcate, nimeni nu știe răspunsul la această întrebare, cert este însă că Loredana Chivu arată bine chiar și atunci când are un copil în brațe, blonda fiind îmbrăcată într-un costum de baie roz, care îi pune în evidență formele voluptoase.

Loredana Chivu a trecut prin momente dificile

Acum câteva luni, Loredana Chivu a dezvăluit că suferă de probleme la rinichi. Atunci, aceasta a ajuns de urgență la spital din cauza durerilor insuportabile.

” Totul a început când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. În timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență.

Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea.

M-am simțit foarte singură acolo în spital, pentru că nu te lasă să ai însoțitori, nu te lasă să fie nimeni cu tine și văzându-mă în situația aia, singură, văzând atâta durere în jurul meu, m-am simțit copleșită, am început să plâng.

Am stat cam 7 ore la urgență, medicii mi-au dat un tratament și mi-au spus că situația nu este tocmai roz. De obicei când te confrunți cu această problemă, piatra se elimină mai ușor, dar la mine este înțepenită și este mai greu să o elimin. Dacă, doamne ferește, nu o elimin cu tratamentul medicamentos, o să trebuiasă să ajungem la operație ”, a dezvăluit blondina în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Arhiva Cancan, Instastory