Loredana Groza este unul dintre reperele muzicale românești, dar și unul dintre personajele extrem de disputate ale spațiului public. „Lori” uimește audiența de fiecare dată, prin dezinvoltura și spiritul libertin de care dă dovadă. Corespondenta Madonnei din showbiz-ul autohton vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre aspectele mai puțin evidente ale existenței sale, cum ar fi relația pe care o are cu Elena. Fiica Loredanei și a lui Andrei Boncea are aproape 24 de ani și doi părinți cu notorietate. Pe lângă cariera muzicală de top, jurata de la „X Factor” nu a neglijat nici postura de mamă, încercând să aplice un model cât mai deschis de comunicare cu fiica sa.

Elena Boncea nu s-a putut ține departe de domeniul în care a făcut istorie mama sa, așa cum o recunoaște însăși Loredana. Fiica juratei de la „X Factor” nu cântă, dar cochetează cu producția muzicală, însă încearcă să își țină departe viața publică de ochii iscoditori ai publicului. Loredana Groza arată că, pe lângă îndrumarea în carieră, a încercat să creeze o atmosferă relaxată în dialogurile cu Elena.

(NU RATA: LOREDANA GROZA, „UNDERCOVER”, DAR CU NURII LA VEDERE! AȘA-ȘI ÎNTREȚINE ARTISTA TRUPUL CARE ISPITEȘTE TOȚI BĂRBAȚII!)

„Erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm…”

Loredana Groza face o paralelă între modul în care a fost crescută de către propriii părinți și maniera în care încearcă să o educe pe Elena, normalizând dezbaterea oricărui subiect de interes, indiferent de natura incomodă a acestuia.

„Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec.

Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție.

«Da, mami, uite, eu am făcut chestia asta!». La un moment dat am fumat, recunosc, a fost o prostie, dar nu am mințit-o că n-am fumat.

Învață din greșeala mea și n-o mai repeta, pentru că e un lucru care îți face rău și, chiar dacă te lași de fumat, acolo, undeva, e o memorie a acelui lucru și mai încolo se resimte organismul!”, ne-a declarat Loredana Groza.

(CITEȘTE ȘI: ARTIȘTII DE LA MEGA-PETRECEREA LUI DROOPY, AȘA CUM NU I-AI MAI VĂZUT! LOREDANA GROZA A FOST POFTA INIMII LUI VIJELIE PE MESELE DE LA BRASSERIE)

„Ea mă învață foarte multe chestii…”

În aparență, nu doar Elena are lucruri de învățat de la mama sa, vedetă, ci și Loredana este ancorată în actualitate de către confesoarea sa, care îi prezintă cele mai noi tendințe muzicale.

Pasiunea pentru domeniul artistic pare să se transmită în familie, Elena având apetitul deschis pentru opera artiștilor internaționali.

„Ea mă învață foarte multe chestii legate de muzică, este o enciclopedie ambulantă, cunoaște toate cântecele și trupele tari.

Nu ascultă orice muzică, bine, la șase ani știa tot «Beatles-ul» pe de rost, ceea ce este o performanță pe care rar am întâlnit-o, și fără să-i impun acest lucru.

Singură a descoperit, învață imediat orice cântec, este fană Harry Styles, trebuie să recunosc.

Tot timpul îmi aduce noi artiști și mi-i prezintă, și îmi povestește: «Uite, ce crezi că a vrut să spună aici?». Comentăm despre versuri, cred foarte mult în puterea versurilor și în mesajul pe care îl transmiți!”, a mai completat îndrăgita artistă.

(VEZI ȘI: UNDE AU ALES VEDETELE SĂ ÎȘI PETREACĂ VACANȚELE ÎN VARA 2022. LOREDANA GROZA A DAT “STARTUL” DISTRACȚIEI ÎN MYKONOS)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram @loredanagroza