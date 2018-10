Loredana Groza, o nouă emisiune la PRO TV! Cabral va fi prezentator

Postul din Pache Protopopescu a anunţat că a achiziţionat un nou show-eveniment, dedicat întregii familii, „All Togheter Now”, care va începe de anul viitor, cu Loredana (48 de ani), lidera juriului, şi Cabral (41 de ani) pe post de prezentator.

Loredana Groza și Cabral, la “All Together now”

“All Together now” a fost difuzată prima dată de BBC în Marea Britanie, după care a fost achiziționată de nouă țări, printre care Brazilia, Australia și de alte țări din Europa. Acest format a fost creat de Remarkable TV, parte din Endemol Shine Group. 100 de specialiști în muzică sunt cei care decid soarta participanților din această competiție, aşa că am putea spune că emisiunea are 100 de juraţi.

Fiecare concurent care intră pe scenă face tot posibilul să aducă alături de vocea lui cât mai multe voci din cele ale juraților. Aceste voci, care cântă împreună cu el, reprezintă scorul fiecăruia. Cel care obține cel mai bun scor merge direct în marea finală, în timp ce pentru cel de-al doilea loc se vor lupta ocupanții locurilor doi și trei, care vor cânta încă o piesă.

Loredana, unul dintre cei mai experimentați artiști din România, cu o carieră vastă în muzică și în televiziune, va conduce grupul celor 100 de jurați, iar Cabral va fi prezentatorul acestei emisiuni.