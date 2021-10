Loredana Groza, sexy pe reţelele de socializare. Cum s-a fotografiat artista de această dată

Loredana Groza este una dintre cele mai sexy artiste din România. Deşi nu mai este la prima tinereţe, cântăreaţa le-ar putea face geloase chiar şi pe tinerele de 20 de ani cu formele sale. Blondina şi-a obişnuit admiratorii să pozeze în iposteze fierbinţi, iar recent a încins din nou imaginaţia oamenilor pe reţelele de socializare.

Cântăreaţa nu se sfieşte să le arate fanilor săi cele mai incendiare poze din arhiva personală. Astfel, în urmă cu câteva ore, diva a publicat pe pagina sa oficială de Instagram o imagine în care apare în lenjerie intimă. Blondina s-a pregătit pentru o ieşire cu prietenii şi a dorit să le arate admiratorilor make-up impecabil pe care îl poartă.

Fără să îi pese că se află în sutien, cântăreaţa a publicat imediat imaginea. Cu siguranţă machiajul nu a fost atât de apreciat pe cât artista se aştepta… şi asta pentru că bustul generos a reuşit să atragă toate privirile.

Loredana Groza nu se află la prima apariţie de acest gen. Cu câteva săptămâni în urmă, a publicat pe pagina sa de socializare un videoclip în care dansa la bară, iar ținuta pe care a abordat-o era una extrem de provocatoare! Secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt, mai ales că nimeni nu se aștepta la un asemenea clip. A făcut furori și s-a bucurat de numeroase complimente de la cei care o îndrăgesc, însă totodată vedeta s-a confruntat și cu numeroase comentarii care au dezabrobat gestul său!

Care este secretul frumuseții Loredanei Groza

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a mărturisit artista, în cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!.

Sursă foto: Instagram