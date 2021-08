Loredana Groza şi-a mărit bustul? Ce detaliu a dat-o pe diva de gol

Loredana Groza este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate artiste din România! De-a lungul timpului, vedeta a fost acuzată de foarte multe ori că ar fi exagerat cu operaţiile estetice. Deşi diva a negat aceste zvonuri, un mic detaliu a dat-o de gol.

Celebra cântăreaţă s-a transformat total de câţiva ani. Mai mult decât atât, pentru că este conştientă de faptul că deţine un corp de invidiat, blondina a început să fie din ce în ce mai îndrăzneaţă şi în ceea ce priveşte fotografiile pe care le publică în mediul online.

Cu siguranţă înainte de publicare, imaginile sunt analizate de artistă, însă de această dată, se pare că divei i-a scăpat un mic detaliu care ar putea să îi dezvăluie secretele.

Deşi nu a fost niciodată împotriva operaţiilor estetice, Loredana Groza a nehat vehemet că ar fi apelat la ajutor medicilor esteticieni.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a mărturisit artista, în cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!.

Detaliile care au dat-o pe divă de gol

Cu toate acestea, în unele fotografii se pot vedea câteva semne pe care vedeta le are sub sâni, asemănătoare cu cicatricele care rămân pe piele după implantul cu silicon sau după liftingul mamar. De obicei aceste urme nu sunt atât de vizibile, însă nu pot lipsi în totalitate după o intervenţie.

Mai mult decât atât, într-o altă fotografie pe care artista a publicat-o pe pagina sa de Instagram se poate observa pe corpul său o altă urma de la o operație, care cel mai probabil este una de liposucție. Cu siguranță cântăreața nu a observat detaliul din poză, însă mulți dinte fanii săi au văzut, iar imediat au început dezbateri pe tema acestui subiect.

Loredana Groza, criticată de internauţi

La vârsta de 51 de ani, Loredana Groza nu se sfieşte să pozeze în diferite ipostaze extrem de sexy. Recent, a reuşit să împartă internetul în două tabere, după ce a apărut într-o fotografie cu sânii la vedere.

Îmbrăcată sumar, de vară, cântăreața s-a fotografiat în mașină, în drum spre un eveniment. Nu doar că a primit o mulțime de aprecieri în mediul online, însă a și „încasat” un val de comentarii în care mulți internauți o critică pentru gestul pe care l-a făcut.

Blondina și-a expus bustul generos în imagini, într-una dintre fotografii chiar stând cu mâna dreaptă pe sân.

„Ai luat-o razna pe cărare ?”/”Penibilă la aproape 60 de ani ???”/ ”Penibil, pentru vârsta dumneavoastră! Sunteți o artistă desăvârșită, foarte apreciată și iubită; de ce este nevoie să cădeți în acest penibil??!! Păstrați ceea ce sunteți cu demnitate și lăsați astfel de imagine “profesioniatelor” de genul”/ ”Tot mai despuiată ??? mare figură sunteți, vă plac comentariile critice, altfel n-ați posta așa sumar îmbrăcată ??”/ ”Hai ca ușor, ușor se apucă de porno”/ ”Loredana, de ce aceste poze cu tentă sexuală? Pune frână, gata. Te cunoaște o lume întreagă, nu ai nevoie de astfel de postări”/ ”Doamne, la 50 de ani în halul ăsta?”, sunt o parte din comentariile pe care Loredana Groza le-a primit la imaginile sexy postate pe contul de Instagram.