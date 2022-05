Loredana și prietenii ei în concert caritabil de ziua ei Connect-R, Oana Sîrbu și Natanticu alături de artistă pentru copiii de la Pediatrie Pitești

Loredana anunță ce invitați vor urca pe scenă alături de ea în concertul caritabil de pe 10 iunie pentru reabilitarea etajului 6 al Spitalului de Pediatrie din Pitești. Concertul, care va avea loc la Fratelli Studios, București, îi va aduce împreună pe unii dintre cei mai dragi prieteni ai Loredanei – Connect-R, Oana Sîrbu și Natanticu vor fi alături de ea pentru copiii de la Pediatrie Pitești.

„Mă bucur nespus că îmi voi sărbători ziua de naștere în acest fel și că o să îi văd pe toți oamenii frumoși din public care vor fi alături de mine și de prietenii mei. I-am invitat pe fiecare dintre ei la ziua mea pentru că mi-am dorit să îi am alături. Au spus > din tot sufletul când au auzit că scopul concertului este să strângem bani pentru renovarea etajului 6 de la Pediatrie Pitești. Sunt nerăbdătoare să ne vedem cu toții, mai ales că ce ne-a adus împreună de data asta este o cauză atât de frumoasă și de importantă. Vă aștept pe toți să petrecem și să ne bucurăm că se fac astfel de lucruri în țara noastră!”, a declarat Loredana.

„Am fost copleșiți de emoții și de entuziasm când am aflat că Loredanei i s-au alăturat și alți artiști care au rezonat cu proiectul pe care l-a inițiat Medici pentru România! Ca de fiecare dată, rămânem fără cuvinte în fața generozității și compasiunii de care pot da dovadă oamenii și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare. Am început acest proiect pentru că știm cât este de important să le oferim generațiilor viitoare acces la un sistem medical ca afară. Nu ne-am ales un drum ușor, dar știm că este ceea ce avem nevoie în această țară. Pentru proiectul de reabilitare de la etajul 6 de la Pitești avem nevoie de suma de 500.000 de euro – până acum am strâns 100.000 și alături de Loredana, Connect-R, Oana Sîrbu și Natanticu suntem siguri că vom ajunge mai aproape de suma totală”, declară Alex Costache, Președintele Asociației Medici pentru România.

Organizatorii vă așteaptă vineri, 10 iunie, orele 22:00, la Fratelli Studios, Strada Glodeni, nr 1-3, București pentru a susține reabilitarea etajului 6 al Spitalului de Pediatrie din Pitești. Biletele pot fi achiziționate de pe Ia Bilet: https://www.iabilet.ro/bilete-de-ziua-mea-cantece-pentru-prieteni-concert-caritabil-loredana-groza-76243/?q=lored