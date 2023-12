Loredana Toma, premiată la Gala Mari Sportivi ProSport pentru cel de-al cincilea titlu european din carieră! „Pentru anul viitor îmi propun să obțin o medalie olimpică”. VIDEO

În lumea halterofiliei, numele Loredana Toma strălucește ca o stea în ascensiune, marcând o prezență puternică și plină de performanță la cel mai înalt nivel. Ultimul său triumf, obținut prin locul 1 la Campionatele Europene, consolidează statutul său de sportivă de excepție și lasă o amprentă imposibil de ignorat în lumea sportului. Această performanță remarcabilă a fost recunoscută și de ProSport la Gala Mari Sportivi, unde Loredana Toma a fost premiată pentru excelența sa în haltere.

Sportiva în vârstă de 28 de ani a cucerit al cincilea titlu european în total, în premieră la categoria 71 de kilograme! Ea a terminat prima la stilul smuls, stilul aruncat și la total.

Născută la 10 mai 1995, în Botoșani, Loredana Toma și-a descoperit pasiunea pentru haltere în copilărie, pregătindu-se intens și concentrându-se pe atingerea excelenței în acest domeniu. Primele succese au venit rapid, semnalând o atletă dedicată și plină de ambiție.

Cu trecerea anilor, Toma a devenit un nume foarte cunoscut în cercurile de haltere, atrăgând atenția prin performanțe impresionante la nivel național și internațional. Cu o tehnică impecabilă și o forță fizică uluitoare, a urcat rapid în ierarhia halterofililor de elită.

Ultima sa victorie, obținută la Campionatele Europene, a fost un moment de culminare în cariera sa deja strălucitoare. În competiția acerbă care a avut loc la Erevan, Loredana Toma a impresionat pe toată lumea prin performanța sa spectaculoasă. Nu mai puțin de trei medalii de aur a cucerit sportiva noastră la europenele de la Erevan.

Loredana Toma s-a impus la categoria olimpică 71 de kilograme după ce a ridicat 110 kg pentru prima medalie de aur, cea de la stilul smuls; a urmat medalia de aur la stilul aruncat, cu 130 de kg şi aurul de la total – 240 kg.

Competiția nu a fost doar despre cifre și recorduri, ci și despre povestea din spatele succesului. Loredana Toma a muncit din greu, depășind provocările și obstacolele cu o determinare imbatabilă. În interviurile post-competiție, a subliniat importanța disciplinei, antrenamentului riguros și a susținerii echipei sale în atingerea obiectivelor.

Loredana Toma a fost prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport unde a urcat pe scenă pentru a primi premiul din partea ProSport. Sportiva noastră a fost foarte clară și a anunțat că-și dorește o medalie olimpică anul viitor la Paris.

„Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru trofeu. Cred că e unul dintre cele mai frumoase trofee pe care le-am primit până acum. Pentru anul viitor îmi propun să obțin o medalie olimpică. În general nu prea vreau să vorbesc mult înainte, nu sunt o vorbăreață de fel. Prefer să acționez și apoi să vorbească lumea despre asta. Am nevoie din partea tuturor de susținere, restul vine de la sine. Eu am motivație, am determinare, am pasiune”, a declarat Loredana Toma pe scena Galei Mari Sportivi ProSport.