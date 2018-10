Lorena, fiica cea mare a lui Ilie Balaci, a povestit cum au fost ultimele 24 de ore din viața fotbalistului de legendă

Ilie Balaci s-a stins din viață la 62 de ani din cauza unui infarct, fără să știe că are probleme cu inima. Nimeni din familia nu știa fostul fotbalist să sufere de vreo afecțiune gravă. Lorena Balaci a vorbit despre ultimele ore din viața tatălui său.

Lorena Balaci a declarat pentru libertatea.ro că fotbalistul de legendă nu era în evidenţa medicilor cu nicio boală. Mai mult. Ilie Balaci mergea la control medical din trei în trei luni. Lorena a mai dezvăluit că Ilie Balaci a fost operat de amigdale, de la 17 ani, şi că avea o sensibilitate atunci când bea rece.

„Tata vorbea mult, de felul lui. A sunat-o pe doamna doctor şi i-a zis: ‘Mă doare un pic gâtul’ tocmai pentru că vorbise mult în seara de dinainte. I s-a răspuns, fiind prieteni de familie: „Ilie, sunt în chiloţi”! La care tata, glumeţ cum îl ştiţi, îi răspunde: „Ce face ăla, te mai ţine în chiloţi”? „Acum mă îmbrac şi vin””, i-a mai zis doamna doctor. Până să ajungă dânsa acasă la tata, SMURD-ul era acolo, doctorii îl resuscitau”, a declarat Lorena Balaci pentru libertatea.ro. (Citește și Nepotul lui Ilie Balaci rupe tăcerea! ”Îi semăn foarte mult, am multe din gesturile lui”)

Familia nu a cerut anchetă în cazul morții lui Ilie Balaci

„Nu mă faceţi să vorbesc aiurea, că-mi vin toate cuvintele urâte! Doamne, ce prostii a putut spune doamna aceasta (ministrul Sorina Pintea n.r)! Noi, familia, n-am cerut nicio anchetă. Dacă i-aş întâlni pe doctorii aceia de la SMURD, i-aş strânge în braţe şi le-aş mulţumi. Au făcut tot ce s-a putut. Când a decis să deschidă ancheta respectivă, doamna ministru a urmărit să-şi facă reclamă, să se spună că munceşte. Să vadă lumea că lucrează! Mai bine s-ar ocupa de problemele reale din Sănătate, că pleacă lumea cu bacterii din spitale. Nici măcar nu cred că ştie cine a fost Ilie Balaci. SMURD-ul a venit la 4 minute de la apel. Echipat cum trebuie. Vorbim de SMURD, nu vreo Ambulanţă de judeţ. Mai repede de 4 minute însemna să se teleporteze oamenii aceia! Dacă este o instituţie în ţara asta în care am încredere, aia este SMURD! Oamenii ăia s-au luptat două ore cu Dumnezeu, ca să-l ţină pe tata pe lumea asta! L-au intubat, au făcut tot ce a fost omeneşte posibil. Am aflat ulterior că elicopterul era pregătit, ca să îl aducă la Bucureşti, în caz că îl stabilizau şi putea fi transportat”; ”Vorbeam la două zile. Vineri seară (n.r. – Ilie Balaci a decedat duminică dimineaţă), pe la 22.30, l-am sunat. I-am povestit ce am făcut, chestii de familie. Mi-a răspuns: „Fă, nebuno, nu mă mai suna noaptea, că mă sperii”! Aşa vorbeam noi… El, care oricum nu se culca niciodată devreme. Apoi, sâmbătă seara, pe la 22.25, m-am uitat intenţionat la ceas, am vrut să-l sun, dar m-am răzgândit. Zic: „L-am speriat aseară, n-o mai fac şi acum”, a mai dezvăluit Lorena Balaci pentru sursa citată. (Vezi aici Cât de mult își iubea Ilie Balaci soția! ”Sper să mor înaintea ei”)