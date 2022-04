Lino Golden a fost cel care a dat în vileag relația adolescentină, avută cu una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut de la noi. Acum, Lorena Vișan vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre idila avută cu trapperul format de Alex Velea. “Îndrăgosteala” nu a rezistat probei timpului, dar a avut cu siguranță efect motivant asupra influenceriței, care pune parte din reușita carierei pe seama imboldului dat de sentimentul dezamăgirii amoroase.

La momentul asumării fostei idile, după ce ambii au devenit virali, Lino a explicat că imaturitatea emoțională de care a dat dovadă ca parte masculină a relației a fost cea care a dus către declinul celor doi îndrăgostiți. Acest aspect este confirmat și de către Lorena Vișan, care dezvăluie culisele unui succes fulminant, pornit dintr-o dezamăgire infantilă.

“Dacă nu era suferința aia, nu cred că aș fi ajuns aici!”

Lorena Vișan reunește o comunitate de peste 800 de mii de urmăritori pe TikTok, platformă pe care a devenit unul dintre creatorii de conținut de referință. Pe Instagram, se apropie de 400 de mii, iar la bază a studiat actoria, semn că veleitățile artistice sunt cele care au plasat-o pe Lorena în topurile publicului. Tot înclinația către artă pare să o fi condus-o pe influenceriță și către Lino Golden, cel alături de care a împărțit trei ani din viață și maturizare emoțională.

“Eram mici rău. A fost o relație de copii, adică am fost trei ani împreună. Am fost în liceu și am crescut împreună, doar că, la un moment dat, s-a terminat, pentru că nu aveam nici eu experiență, nici el nu avea experiență în relații și îți dai seama că la un moment dat se termină lucrurile.

Dar a fost drăguț cât a fost. Pe mine despărțirea aia chiar m-a maturizat, adică, dacă nu era suferința aia, nu cred că aș fi ajuns aici. Nu vreau să fie clișeic, că toată lumea spune asta, doar că așa e! Trebuie să suferi la un moment dat, să îți dai voie să plângi, să ajungi jos și apoi să îți dai voie să crești!”, ne-a declarat Lorena Vișan în exclusivitate.

“După ore ne-am pupat!”

Cert este că Lino Golden vorbește într-o manieră pozitivă despre relația cu Lorena, pe care a și descris-o în urmă cu mai mult timp: ” A doua relație serioasă, am mai fost cu o fată înainte să fiu Lino. Ne-am cunoscut la școală. O relație de copii, nu știa cine sunt, nu știam cine e, ne-am cunoscut în curtea școlii.

Ne-am cunoscut și după ore ne-am pupat. Apoi ne-am dus de mână până la metrou. Ea spre Berceni, eu spre Nordului. Iertați-o… a fost complicat pentru că eu, neavând experiență într-o relație serioasă, ea având n-ai cum să te înțelegi. Femeile văd altfel relațiile. Eram implicat în fosta relație, dar eram copil… e greu să ai relație serioasă ca un copil… poate acum mă văd în stare, că m-am maturizat”.

Acum, ca un răspuns, Lorena Vișan își consiliază emoțional comunitatea tânără printr-un mesaj bazat pe experiențele sale anterioare, cu rol moralizator: “Am înțeles că nu există «N-o să ne despărțim niciodată!». Fetele să investească foarte mult timp în ele, adică să nu mai pună alte persoane pe primul loc, să se pună pe ele.

Să se focuseze pe ceea ce vor ele să facă și să nu se gândească «Nu pot să trăiesc fără băiatul ăla!» Ba da, poți să trăiești fără băiatul ăla!”, a mai adăugat influencerița.

