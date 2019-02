Loto 6/49. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de duminică, 3 februarie 2019

Loto 6 din 49, rezultatele extragerii. Astăzi, 3 februarie 2019, au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase vor fi publicate în acest articol la scurt timp după ce se încheie extragerile de la Loteria Română.

La tragerile de joi, 31 ianuarie, 2019, Loteria Română a acordat 16.123 câştiguri în valoare totală de 724.644,74 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,9 milioane lei (aproximativ 1,9 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,8 milioane lei (aproximativ 380.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,2 milioane lei (peste 1,1 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 238.000 lei (peste 50.200 euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 31.000 lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 228.000 lei (peste 48.100 euro).

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Loto 6 din 49. Ce s-a câștigat la extragerile de duminică, 27 ianuarie

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 27 ianuarie, la categoria I, s-a înregistrat un câștig în valoare de 166.348,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 35-026 din Buziaș, jud. Timiș și a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 și o variantă la Super Noroc.

De asemenea, la tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat trei câștiguri a câte 62.757,20 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agenția 76-082 din sector 6, București. și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

Cel de-al doilea bilet a fost jucat la agenția 35-137 din Timișoara și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, iar cel de-al treilea bilet norocos, completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, a fost jucat la agenția 30-005 din Satu Mare.