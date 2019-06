Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 20 iunie 2019. Report de peste 2 mil. de € la Joker

Loto 6 din 49. În această după-amiază sunt șanse mari ca cei mai norocoși dintre jucători să câștige unul dintre premiile colosale puse la bătaie de oficialii Loteriei Române. La Joker este cel mai mare report: acesta are o valoare de peste 2 milioane de euro.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,74 milioane lei (peste 368.500 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,54 milioane lei (aproximativ 538.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,9 milioane lei (peste 2,3 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 260.000 lei (aproximativ 55.000 euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 352.000 lei (peste 74.000 euro).

Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 20 iunie 2019

La scurt timp după ce se vor afla numerele extrase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, acestea vor fi publicate și pe CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

JOKER :

NOROC PLUS :

LOTO 5/40 :

NOROC :

LOTO 6/49:

SUPER NOROC: