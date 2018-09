Numerele Loto 30 august 2018. Astăzi, 30 august 2018, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase au fost publicate în acest articol la scurt timp după ce s-au încheiat extragerile de la Loteria Română.

Joi, 30 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 august, Loteria Română a acordat 20.916 câștiguri în valoare totală de 962.889,11 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,76 milioane lei (peste 811.400 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 785.000 de lei (aprox. 170.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 1,95 milioane lei (peste 420.400 de euro) iar la categoria a II-a reportul este in valoare de aproximativ 950.000 de lei (peste 204.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10.000 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 196.800 de lei (peste 42.400 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report in valoare de peste 94.800 de lei (peste 20.400 de euro).

Loto 6 din 49. Rezultate Loto 6 din 49, numerele extrase joi 30 august 2018

Indiferent dacă ți-ai jucat din nou numerele preferate sau ai folosit altă strategie, vezi dacă te numeri printre norocoși, în funcție de jocul la care ai participat: Loto 6 din 49, Joker sau Loto 5 din 40:

Joker: 39 5 7 15 29 + 8

Loto 5 din 40: 35 21 27 37 32 7

Noroc: 5 3 4 2 8 0 3

Super Noroc: 2 1 8 2 8 4

Noroc Plus: 1 4 5 3 1 6

Loto 6 din 49: 29 27 12 25 7 39