Lovitură de teatru la „Ferma” de la Pro TV! Florin Pastramă a cerut-o de nevastă pe Brigitte

Relația dintre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă este cea mai controversată din cadrul emisiunii „Ferma”, acolo unde cei doi au început o poveste de iubire. Deși mulți ar spune că flacăra dintre ei se va stinge repede, odată cu încheierea show-ului, ei bine, lucrurile nu stau deloc așa, iar sentimentele lor sunt foarte puternice, încât acest flirt s-ar putea finaliza cu o… căsătorie.

”Sunt extrem de apropiați. Nu știu cu exactitate ce se întâmplă între ei, dar pot să bag mâna în foc că este mult mai mult decât ceea ce se vede. Între ei este ceva cu siguranță. Florin nu mai are iubită, iar Brigitte pare că a uitat că era logodită înainte de emisiune. E clar, ei se plac și cred că formează un cuplu, pe bune, nu doar de fațadă. Oricum, între ei au fost și momente mai fierbinți decât ceea ce se vede la televizor, asta știu sigur, am și văzut. Nu m-ar mira deloc să iasă de acolo logodiți…”, a spus o sursă din interiorul emisiunii ”Ferma”, pentru Wowbiz.ro.

”Florin Pastramă a cerut-o de nevastă pe Brigitte, iar ea a acceptat. Dacă se va concretiza cererea, depinde doar de ei. Dar Florin susține că o iubește, iar Brigitte i-a cedat, complet, avansurilor. Pastramă vrea și copii de la Brigitte, vor să îi facă prin inseminare artificială, au discutat despre asta. El, normal, o place că știe că este o femeie cu o stare materială de invidiat, nu își pune problema să mai cheltuiască ceva cu ea, nu că ar fi făcut-o cu alte iubite de-ale sale… Oricum, relația lor e cât se poate de serioasă dacă vor să se căsătorească. Nu știu dacă vorbim de sentimente adevărate, dar pasiunea pe care o împărtășesc este una cât se poate de… fierbinte”, a mai declarat sursa respectivă.

Logodnica lui Pastramă, ripostă acidă

Florin Pastramă și-a dat frâu liber pasiunii și a început să flirteze cu Brigitte Năstase, și chiar să se sărute, în ultimele episoade din emisiunea „Ferma". Momentele au scos-o din minți pe Raluca Podea, care a atacat dur.

”Această babă, mai bătrână decât Biblia, ştia de mine! Noi am vorbit la telefon, pe camera video, ea spunându-i lui Florin că ar trebui să aprecieze mai mult ce are acasă. De fapt, am vorbit cu toţi concurenţii când erau cazaţi la hotel în Reşița. Nu am cum să mă cobor la nivelul ei de circ. Te dai pocăită şi tu eşti un birjar ieftin. Am vorbit cu ea când erau toţi la masă, de pe telefonul lui Florin. Le spunea tuturor. Să nu mai spun că ea şi-a pus implant în fese după mine, la aceeaşi clinică în Turcia. Copia nu are valoare, ştim cu toţii. Am mai văzut şi articolul unde baba spune că am vrut eu să-mi fac reclamă”, a declarat Raluca pentru o publicație din România.