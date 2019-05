Lovitură de teatru! Răzvan Ciobanu s-a sinucis?! „Ne spunea că el nu mai poate supraviețui așa”

În ultima perioadă a vieții sale, fostul creator de modă Răzvan Ciobanu nu și-a ascuns nefericirea. Se despărțise de bărbatul cu care avusese o relație timp de cinci ani și încerca să își pună ordine în viață. Din păcate, nu a mai reușit.

O prietenă a lui Răzvan Ciobanu, Diana Lucan, a făcut o declarație cutremurătoare într-o emisiune TV. Răzvan Ciobanu mânca foarte puțin, în ultima vreme, spunând chiar că ”nu mai vrea să trăiască”. Tocmai de aceea estre vehiculată, în continuare, ipoteza conform căreia ar fi vrut să se sinucidă.

„Ne spunea că el nu mai poate supraviețui așa, cu datorii și fără dragoste. Îmi zicea că nu mănâncă, că nu a mâncat de trei zile. El spunea că nu mai vrea să mai trăiască, dar în mod conștient nu știu dacă ar fi făcut acest lucru. El a spus la un moment dat că a încercat”, a declarat o altă prietenă apropiată, Diana Lucan, pentru o emisiune TV.

”Profii erau toți șocați când au ajuns pe scenă bobocii”

Unul dintre foștii săi colegi de liceu, de la Colegiul Economic A.D. Xenopol din București, a dezvăluit, pentru WOWbiz.ro, o serie de povești despre Răzvan Ciobanu și adolescența lui.

”Noi eram șase băieți în clasă. Ne era greu să jucăm un fotbal și tot timpul ne rigam de Răzvan să ne ajute să facem și noi o echipă la orele de sport. Totdeauna ne refuza. Nu avea chef de fotbal, era preocupat să deseneze. Știu că i-am luat o dată caietul să văd ce desenează și atunci am rămas interzis. Adică, eu care nu am talent la desen, am văzut niște rochii desenate cum nu vedeam pe niciunde”, a povestit acesta.

”Cei de a XI-a organizau balul bobocilor. Iar atunci Răzvan Ciobanu i-a șocat pe toți. S-a implicat, dar la modul cel mai serios. A avut grijă ca totul să fie în perfectă ordine pe scenă. Și, ca să nu fie nimic kitch, s-a ocupat, personal, de ținutele bobocilor, atât de fete, cât și băieți. Le-a făcut el, cu mâna lui, ținutele cu care să apară la concursul de Miss și Mister. Profii erau toți șocați când au ajuns pe scenă bobocii, s-au ridicat în picioare să îi aplaude. Erau îmbrăcați fantastic. După aceea, profesorii s-au interesat de cine s-a ocupat de haine, voiau profesoarele și ele ținute cu atât bun gust”, a mai spus fostul coleg al lui Răzvan Ciobanu.