Lovitură dură pentru PRO TV! În ce emisiune va apărea Zanni, după ce a bătut palma cu alt post de televiziune

Zanni revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV așa cum îi era obiceiul. Câștigătorul Survivor România a semnat cu televiziunea concurentă, iar la asta nu se aștepta nimeni!

Zanni a întrerupt colaborarea cu PRO TV, iar acum se îndreaptă cu pași repezi către succesul unei noi etape din viața lui. Faimosul a încheiat un nou capitol și este mai pregătit ca niciodată să revină în fața fanilor într-o ipostază aparte.

Mai exact, Zanni a ”fugit” la Antena 1, acolo unde va participa la show-ul ”Spalsh! Vedete la apă”. Cel mai probabil este o nouă provocare pentru el, formatul emisiunii având cu totul alt concept față de ceea ce era el obișnuit.

Marele anunț a fost făcut public de Zanni pe rețelele de socializare și chiar a postat imagini de la antrenamente, de la bazinul Olimpic din Bacău.

„Am ajuns și p-aici, ieri am ajuns, am avut primul antrenament, nu prea am vrut să postez, dar hai ca să nu fie surpriză-surpriză. Am venit ca să-mi plătesc rata la casă, m-ai înțeles? Mai învățăm să facem și câte o săritură frumoasă, zic eu”, a spus Zanni pe TikTok.

I s-au umplut conturile de bani după Survivor România

Deși susține că a acceptat să participe la ”Spalsh! Vedete la apă” pentru a-și plăti rata la casă, se pare că lucrurile nu sunt chiar așa ”negre”. Zanni a reușit să strângă o mică avere din munca lui.

”Faimosul” a făcut bani frumoși din muzică, dar și din participarea la Survivor România, acolo unde a câștigat marele premiu. Din Republica Dominicană, Zanni a plecat cu 50.000 de euro, la care se mai adaugă și sumele stabilite pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Zanni a profitat și a pus bazele unei afaceri: Zanni Music, care are ca obiect activități suport pentru interpretare artistică și spectacole. Astfel, firma deținută de Zanni a reușit să-i aducă venituri importante.

Conform bilanțului financiar depus pentru anul 2021, firma lui Zanni a reușit, în doar patru luni de activitate, să aducă bani serioși în buzunarul câștigătorului de la Survivor România.

Firma lui Zanni a avut o cifră de afaceri de 146.000 de lei, iar profitul pe care tânărul l-a obținut, din muzică, depășește 141.000 de lei, adică puțin sub 50.000 de euro, potrivit surselor FANATIK.