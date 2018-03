Lovitură dură pentru Simona Halep și Irina Begu! Jucătoarele de tenis au fost eliminate de la turneul din Miami

Simona Halep și Irina Begu, eliminate de la turneul din Miami. Eșec după eșec pentru Simona Halep. În vârstă de 26 de ani, jucătoarea de tenis a părăsit turneul de dublu din Florida, după ce sâmbătă, 24 martie, ea a fost eliminată din cadrul probei de simplu de la Miami. Aceeași soartă a avut-o, din nefericire, și Irina Begu.

Simona Halep și Irina Begu au părăsit în această dimineață competiția, fiind eliminate în optimi, după un meci strâns, de perechea formată din Raquel Atawo și Anna-Lena Groenfeld, scor 7-6 (3), 2-6, 8-10, potrivit GSP. Româncele au luptat exemplar în primul set și au revenit de două ori din situații dificile pe tabelă, reușind să se impună în tie-break cu 7-3.

Cele două tenismene au scăpat partida de sub control în setul doi, când și-au pierdut serviciul de nu mai puțin trei ori și au pierdut manșa categoric, la 2. În super tie-break, evoluția scorului a fost extrem de oscilantă. Simona și Irina Begu au condus inclusiv cu 4-1, însă nu au reușit să managerieze avantajul și au pierdut în final cu 8-10.

Declarația antrenorului Serenei Williams despre viitorul Simonei Halep după acest nou eșec

Patrick Mouratoglou, unul dintre cei mai buni antrenori din circuitul WTA, a mărturisit la scurt timp după ce românca noastră a fost eliminată încî din turul trei de la Miami că are încredere în ea și că oricât de greu va fi, până la urmă Simona Halep va câștiga un Grand Slam, îndeplinindu-și marele vis.

„Trebuie sa continue sa faca ceea ce face acum. Se va intampla cu siguranta. Mereu e foarte aproape, lucrurile se vor intoarce in favoarea ei. A jucat un tenis foarte bun in ultimii trei ani. A fost foarte aproape de locul 1 mondial in cateva randuri si pana la urma a reusit sa ajunga acolo. A fost aproape de un titlu de Grand Slam si pana la urma va reusi sa-l castige”, a declarat antrenorul francez Patrick Mouratoglou, potrivit Digi Sport.

În plus, antrenorul Serenei Williams a analizat si jocul Simonei Halep si s-a declarat impresionat. Singurul minus gasit la sportiva noastra a fost serviciul.

„Are un joc complet. In primul rand, se misca incredibil, ii place sa aiba spatiu si ca adversarele sa se miste repede. Nu cred ca are vreo lovitura slaba. Este scunda, deci serviciul poate fi o problema pentru jocul ei. Nu e la acelasi nivel cu restul jocului ei. Din punct de vedere fizic este incredibila, iar din punct de vedere mental a crescut mult fata de ultimii ani.

Poate face orice. Se poate apara, dar poate sa si atace. Profita de orice oportunitate de a ataca. E foarte buna in a trece din aparare in atac. Se poate adapta la orice tip de adversar. Arata ca, desi nu are foarte multa putere, poate compensa cu alte calitati si poate avea un joc care sa-i permita sa fie agresiva”, a mai spus Patrick Mouratoglou.