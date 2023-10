Lovitură grea pentru echipa lui chef Florin Dumitrescu. Eliminare surpriză la Chefi la Cuțite, seara trecută

Chef Florin Dumitrescu a primit o lovitură grea, seara trecută, în show-ul culinar de la Antena 1. O altă concurentă a fost eliminată de la Chefi la Cuțite, în urma probelor individuale. A acumulat cel mai mic punctaj, astfel părăsind emisiunea. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Echipa lui chef Florin Dumitrescu a fost „lovită” cu o nouă eliminare, duminică seara, 1 octombrie 2023. În ediția cu numărul 18, a avut loc proba individuală. În urma acesteia, o concurentă a părăsit emisiunea Chefi la Cuție, după ce a acumulat cel mai mic punctaj. Cei trei jurați au degustat fiecare preparat în parte și au dat verdictul. În cele din urmă, o concurentă a acumulat doar 7 puncte, motiv pentru care a părăsit competiția de la Antena 1. Seara trecută, Irina Fodor anunța faptul că un participant va pleca acasă.

„Cel mai rău la proba individuală este că cineva pleacă acasă în urma notelor date de chefi. Ei fac comparație între farfurii și o aleg pe cea mai slabă. Nu a fost o seară rea, a plouat cu note de 5 și, totuși, cineva o să plece acasă cu 7 puncte. Ăsta este jocul, ăsta este concursul. În acest sezon, încă nu s-a dat nota 1, ceea ce în alte sezoane s-a întâmplat”, a spus Irina Fodor.

Vezi și PLANUL DIABOLIC PENTRU A-L EXCLUDE PE SORIN BONTEA! CE AU PUS LA CALE FLORIN DUMITRESCU ȘI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ÎN TIMP CE ERAU FILMAȚI

Lovitură pentru echipa lui Chef Florin Dumitrescu – o concurentă a fost eliminată, seara trecută

Suspansul nu a ținut foarte mult, iar Irina Fodor a anunțat notele pe care concurenții le-au primit. În urma degustărilor, s-a decis ca Mioara Sîrbușcă să părăsească competiția Chefi la Cuțite. A acumulat 7 puncte. Iată clasamentul probei individuale din data de 1 octombrie 2023:

– Janni Alexandridis – 15 puncte;

– Alexandru Bunea – 15 puncte;

– Ioana Dehelean – 15 puncte;

– Zaid Mohannad – 15 puncte;

– Mihaela Bărbosu – 15 puncte;

– Maryoris Hurtado – 14 puncte;

– Valentin Timofte – 14 puncte;

– Horia Manea – 11 puncte;

– Maria Paraschiv – 10 puncte;

– Cristina Sabău – 10 puncte;

– Ursit Dan Dumitru – 9 puncte;

– Mioara Sîrbușcă – 7 puncte (a părăsit competiția).

Chef Florin Dumitrescu a reacționat, după ce a rămas fără o concurentă din echipă: „Cum se face mereu că la prima individuală la mine pleacă om. Nu mai am voie la individuale, nu trebuie să mai intru ca să nu-mi mai plece oameni”.

De altfel, și concurenta eliminată a oferit o reacție: „Eu mă simt foarte mulțumită că am ajuns până în momentul de față, că am experimentat. Am râs cu ei, am plâns cu ei”.

Vezi și SECRETUL PE CARE IRINA FODOR ÎL ȚINE ASCUNS DE JURAȚII „CHEFI LA CUȚITE”. DACĂ S-AR AFLA, PREZENTATOAREA AR FI INVITATĂ LA BANCUL DE LUCRU

Sursă foto: captură video Antena 1 – Chefi la Cuțite