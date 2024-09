Lovitură pentru Dana Roba din partea tribunalului! „Se vor lămuri singuri că...”

Dana Roba, lovitură din partea tribunalului! Judecătorii au acceptat cererea părinților lui Daniel Balaciu de a petrece timp cu fetele în weekenduri și de sărbători. Foștii socri ai vedetei depuseseră o ordonanță președințială în acest sens. La scurt timp după hotărârea instanței, make-up artistul a făcut declarații despre acest proces.

Joi, 26 septembrie, Dana Roba și părinții lui Daniel Balaciu s-au întâlnit în instanță, la Timișoara, într-un proces care le viza pe cele două fetițe ale foștilor parteneri. Bunicii micuțelor au depus o ordonanță președințială prin care au cerut ca fetele să poată merge la ei acasă, din dorința de a petrece timp împreună. Judecătorii au admis cererea foștilor socri ai vedetei. Iată soluția!

„Soluția pe scurt: Admite, în parte, cererea de emitere a ordonanței președințiale formulată de reclamanții B.R. și B.N., în contradictoriu cu pârâta B.D. Stabilește, provizoriu, până la soluționarea dosarului(…) ca reclamanţii B R și B N, să aibă legături personale cu minorele B C C și B C L, astfel:

– în primul şi în al treilea weekend din fiecare lună, începând cu ziua de vineri, (…) și până duminică(…) minorele urmând a fi preluate de către reclamanţi la începutul programului, de la școala/grădiniţă sau de la domiciliul pârâtei și aduse înapoi la domiciliul pârâtei la sfârşitul programului;

– în vacanța de iarnă, în anii impari, în prima jumătate a vacanţei, cu includerea sărbătorii de Crăciunăi în anii pari, a doua jumătate a vacanţei, cu includerea Anului Nou, minorele urmând a fi preluate de către reclamanți(…) în prima zi a intervalului şi aduse înapoi la domiciliul pârâtei(…) în ultima zi a intervalului, în această perioadă fiind suspendat programul din timpul anului de la sfârșit de săptămână;

– de Paște, în anii impari,(…) urmând a fi preluate de către reclamanţi la începutul programului și aduse înapoi la domiciliul pârâtei la sfârşitul programului;

– în vacanța de vară, în anii impari în primele 10 zile din luna iulie si în primele 10 zile din luna august, în această perioadă fiind suspendat programul din timpul anului de la sfârșit de săptămână, iar în anii pari în ultimele 10 zile din luna iulie si ultimele 10 zile din luna august, în această perioadă fiind suspendat programul din timpul anului de la sfârșit de săptămână.”, se arată în decizia instanței.