Lovitura primita de Tedi Emi, dupa ce l-a facut KO pe Mircea Badea

Mircea Badea a fost făcut KO în doar câteva secunde de motociclistul Tedi Emi, cel care îl provocase pe prezentatorul TV şi în anul 2014. De data aceasta, ringul a fost amenajat într-un centru comercial din Bucureşti, iar reacţiile nu au întârziat să apară.

”Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere, vă rog să mă credeţi că am fost plăcut surprins de mesajele de felicitări, nici acum nu am avut timp să le citesc pe toate. Vă doresc multă sănătate şi înţelepciune în viaţă, meciul de sâmbătă a demonstrat încă o dată că ele se completează una pe alta. Mi-aş fi dorit ca rezultatele mele internaţionale, unde am luptat cu sportivi de top, care au adus un mic aport de prestigiu ţării noastre să fi avut măcar 10% din mediatizarea ultimului meci.

P.S. Dacă voi lipsi o perioadă lungă de pe Facebook înseamnă că am contul suspendat, deja am primit report de la hateri privind opiniile mele pro normalitate şi bun simţ, oricum în cazul în care mai marii Facebook mă consideră incomod… nu este nici o problemă, dragoste cu sila nu se face!”, a scris Tedi Emi, pe Facebook.