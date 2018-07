Luat la țintă de selecționerul Mexicului, Neymar jr. reacționează: „Sunt doar tentative în plus de a mă destabiliza!”

Juan Carlos Osorio, selecţionerul Mexicului, a digerat cu greu eliminarea echipei sale de la turneul final al Campionatului Mondial din Rusia, scor 0-2 cu Brazilia.

Tehnicianul l-a criticat pe atacantul brazilian Neymar, pentru atitudinea sa din timpul jocului din optimile competiției.

„Cred că am jucat bine, statisticile spun că am avut 63% posesie în prima repriză şi am controlat practic meciul, însă am pierdut foarte mult timp de joc din cauza unui singur jucător, din cauza arbitrajului care a oprit prea des meciul, pentru prea multe faulturi false. De exemplu, patru minute doar o singură dată, este un exemplu negativ pentru copiii din întreaga lume care urmăresc meciul. Este o ruşine pentru fotbal. Este un sport de bărbaţi şi nu ar trebui să existe atât de multă comedie, acest lucru a influenţat jocul nostru, fotbaliştii mei s-au enervat”, a declarat Juan Carlos Osorio.

Reacția lui Neymar jr. nu a întârziat să apară. Vedeta echipei Braziliei, a afirmat că nu ia în seamă criticile lansate la adresa sa, afirmând că acestea „sunt doar o tentativă în plus de a-l destabiliza”.

„În privinţa criticilor la adresa mea, cred că nu sunt decât o tentativă în plus de a mă destabiliza decât altceva. Nu-mi pasă de critici, iar de cele din presă nici atât nu mă ocup. Eu nu am vorbit cu presa la ultimele două meciuri, întrucât nu vreau polemici, prea multă lume se inflamează. Nu vreau să mă fac remarcat altfel decât pe teren, pentru că sunt jucător. Progresez, ştiam că am nevoie de ritm şi m-am simţit mai bine. Sunt foarte bucuros nu doar pentru mine, ci pentru toată echipa, pentru eforturile depuse. Trebuie să învăţăm să suferim. A fost un meci dificil, cunoşteam calitatea adversarului, dar sunt fericit pentru victoria echipei”, a declarat Neymar jr.