Lucescu jr. merge cu PAOK în play-off-ul Champions League: „Este incredibil ce am realizat!”

PAOK Salonic, formație pregătită de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat în play-off-ul Champions League.

Victoria pe care formația lui Lucescu jr. a obținut-o în tur în fața celor de la spartak Moscova, scor 3-2, a fost practic cea care a decis calificarea după ce î returul din Rusia, cele două echipe au temrinat fără gol marcat într-o remiză albă spectaculoasă, 0-0.

Formația lui Răzvan Lucescu a avut șansa de a câștiga și duelul din Rusia însă atacanții lui PAOK au ratat ocazii monumentale. De remarcat este că Spartak a jucat din minutul 32 cu un jucător mai puțin pe teren Luiz a fost eliminat pentru că și-a lovit un adversar fără balon.

„Este incredibil ce am realizat. Astăzi am avut o mulțime de ocazii de a marca. S-ar fi putut întoarce împotriva noastră, dar n-a fost cazul astăzi. Am făcut un joc impecabil. Faptul că am trecut de Basel și Spartak este fantastic pentru noi. Jucătorii mei merită toate laudele”, a declarat Răzvan Lucescu după meci.

De remarcat este că la fel ca și în meicul tur și la returul de la Moscova, lcuescu jr. a avut parte de susținerea tatălui său, Mircea Lucescu.

În play-off-ul Champions League, PAOK va juca cu Benfica. Lusitanii au trecut de Fenerbahce după 1-0 în tur și 1-1 în infernul din Turcia.

Rezultatele returului turului III preliminar Champions League

Dinamo Kiev – Slavia Praga 2-0

BATE Borisov – Qarabag 1-1

Spartak Moscova – PAOK Salonic 0-0

AEK Atena – Celtic 2-1

Dinamo Zagreb – FC Astana 1-0

Fenerbahce – Benfica 1-1

MOL Vidi – Malmo FF 0-0

Shkendija – Salzburg 0-1

Ajax – Standard Liege 3-0

Trnava – Steaua Roșie Belgrad 1-2 d.prel.