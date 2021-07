Lucian Barbu este unul dintre foștii concurenți de la ”Survivor România” care a reușit să se facă plăcut publicului prin felul său de a fi. Din cauza unei accidentări pe care a avut-o în competiția din Republica Dominicană, acesta a fost nevoit să părăsească show-ul și să se întoarcă în țară. Chiar și după atâta timp, acesta se confruntă cu anumite probleme de sănătate.

Lucian Barbu este unul dintre foștii concurenți de la ”Survivor România”, care a făcut parte din echipa Războinicilor. Tânărul sportiv, care a fost îndrăgit de public, încă se mai confruntă cu anumite probleme de sănătate, după ce s-a accidentat în Republica Dominicană la picior. Din cauza accidentării pe care a suferit-o, acesta a fost nevoit la vremea aceea să părăsească competiția și să se întoarcă în țară. De atunci, a făcut vizite medicului și încă se află în perioada de recuperare. Așa cum a povestit și el, este posibil ca această recuperare să mai dureze câteva luni.

„Sunt puțin afectat de această traumă. Nici în momentul de față nu pot să mă recuperez complet. În jur de 3-4 luni o să fiu vindecat, dar asta pentru că pe lângă ce fac la recuperare, mai fac eu câteva ore în plus”, a dezvăluit Lucian Barbu.

Albert Oprea, fost concurent ”Survivor România”: ”Mă rugam în fiecare seară ca Lucian să se facă bine”

De asemenea, Lucian Barbu a legat o prietenie frumoasă cu Albert Oprea, unul dintre concurenții care a fost eliminat chiar înainte de semifinale.

„Plecarea lui Lucian, plecarea lui Alin, momentul în care am cerut să nu fiu votat și momentul în care am fost eliminat. Țin foarte mult la omul ăsta. Știam cât de mult își dorește să rămână în competiție, să ajungă până în finală, cât de motivat era. Toate se întâmplă cu un scop. Am fost dărâmat în ziua aceea. Mă rugam în fiecare seară ca Lucian să se facă bine, că aveam nevoie de el. Îmi aduc aminte cum s-a auzit accidentul lui Lucian”, a declarat Albert Oprea într-o emisiune online.

