Lucian Viziru, adevărul despre relația cu Gabriela Spanic. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei: ”Atunci am simțit că e ceva”

Lucian Viziru a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu actrița de telenovele Gabriela Spanic. În urmă cu mulți ani, cei doi s-au sărutat pasional în telenovela ”Numai iubirea”, iar speculațiile n-au întârziat să apară.

Gabriela Spanic, în vârstă de 48 de ani, este una dintre cele mai cunoscute actrițe de telenovele. În 1992, ea a câștigat titlul ”Miss Venezuela”, perioadă în care a cunoscut și celebritatea și i-au deschis orizontul spre calea actoriei. Rolurile importante au fost cele din telenovelele „Stăpâna” și din „Uzurpatoarea”, unde a avut dublu rol.

În 2002, vedeta din America Latină a fost în România. Gabriela Spanic a avut un rol pasager în telenovela care făcea furori la vremea respectivă, ”Numai iubirea”. Lucian Viziru și actrița au avut parte de un sărut pasional, iar speculațiile n-au întârziat să apară. Nu de alta, dar scena sărutului a fost trasă de mai multe ori pentru a ieși perfect. (CITEȘTE ȘI: LUCIAN VIZIRU ȘI-A AMINTIT DE SCENELE DE AMOR FILMATE ALĂTURI DE NICOLETA LUCIU, ÎN “LACRIMI DE IUBIRE”. “ZICI CĂ ERAM DOI HANDICAPAȚI. ÎNCERCAM SĂ…”)

Lucian Viziru, adevărul gol-goluț despre relația cu Gabriela Spanic

Invitat în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță, Lucian Viziru și-a deschis sufletul și a spus adevărul gol-goluț despre presupusa idilă pe care ar fi avut-o cu Gabriela Spanic. Potrivit actorului, ambii și-ar fi dorit mai mult. Doar că nu a fost posibil! Și asta pentru că actrița ar fi venit în România cu managerul ei, de care se despărțise de câteva zile.

Lucian Viziru a mărturisit că a păstrat o lungă perioadă de timp legătura cu Gabriela Spanic, însă nu s-a concretizat nimic: ”Aia a fost tot ce s-a întâmplat. Eu sigur aș fi vrut mai mult, cred că și ea ar fi vrut mai mult, numai că ea venise la București cu managerul ei, care era și fostul ei iubit de care tocmai se despărțise de vreo trei zile sau ceva de genul asta. Nu s-a putut face absolut nimic. Am mai vorbit la telefon. Vorbit la modul că ea nu vorbea decât limba spaniolă, iar eu mă apucasem de limba spaniolă. Am reușit să stăm de vorbă la un moment dat, m-a invitat acolo, unde locuia ea, în Florida, dar până la urmă m-am hotărât că nu vreau să mă duc. Atunci am simțit că e ceva între noi”, a mărturisit Lucian Viziru.