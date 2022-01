Lucian Viziru, probleme grave de sănătate. Artistul este internat în spital de câteva zile

Lucian Viziru trece printr momente dificile. Fostul component al trupei Gaz pe foc și-a anunțat fanii printr-un clip urcat pe canalul său de YouTube că este internat în spital de patru zile, fiind suspect de infarct. Vizibil afectat, acesta a povestit că a petrecut Revelionul pe patul de spital, unde medicii îl țin și acum sub supraveghere.

”Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct.Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative.

A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a povestit actorul pe contul său personal de Youtube.

Lucian Viziru spune însă că în prezent simte ceva mai bine și că abia așteaptă să ajungă acasă. Se pare că actorul le-a mărturisit urmăritorilor săi că a avut atacuri de panică și palpitații, gândindu-se în ultimele ore la ce este mai rău. Fanii săi l-au încurajat însă prin mesaje de susținere și i-au urat însănătoșire grabnică.

