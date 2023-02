Luciana Indre a vorbit, pentru prima dată, despre lupta împotriva cancerului: ,,Am găsit un Dumnezeu altfel decât cel pe care îl aveam”

În anul 2021, viața a căpătat alte nuanțe pentru cunoscuta Luciana Indre, după ce medicii i-au pus un diagnistic crunt: cancer mamar. În acea perioadă, gazda emisiunii ,,Sănătate cu stil”, de la Prima TV, a continuat să fie prezentă la locul de muncă și să trăiască viața ca și până atunci.

Prezentatoarea de la Prima TV a fost supusă unei duble masectomii, urmând apoi tratamentele necesare. Luciana Indre a decis să fie cât mai discretă cu problema de sănătate pe care o avea și să-și păstreze rutina zilnică.

Luciana Indre: ,,Am rămas ancorată în realitate și m-am concentrat să-mi fac meseria bine, ca să pot să am echilibru”

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit, Luciana Indre a făcut mărturisiri neștiute. Se pare că doar puține persoane au știut că suferă de cancer. Pentru a rămâne ancorată în realitate, prezentatoarea a luat decizia de a merge în continuare la muncă, deși începuse tratamentul împotriva cancerului.

„Am să vă dezvălui câteva lucruri pe care nu le-am mai spus până acum. Imediat după diagnostic au fost doar câțiva colegi și apropiați, cât să îi număr pe degetele de la mâini, cărora le-am spus vestea și i-am rugat să nu își schimbe comportamentul, modul de a relaționa cu mine în următoarea perioadă.

Am rămas conectată zilnic la job, intram în ședințe fără ca oamenii să bănuiască drama prin care treceam, în timp ce fugeam zilnic și la investigații și la tratament.

Nu am schimbat nimic în programul meu, în rutina mea, doar am inclus orele petrecute prin spitale. Sună extrem de dur, însă aceste decizii m-au ajutat enorm. Am rămas ancorată în realitate și m-am concentrat să-mi fac meseria bine, ca să pot să am echilibru”, a declarat prezentatoarea TV, potrivit unica.ro.

Luciana Indre, despre credință și relația cu Dumnezeu în perioade critice din viața noastră

Deși la început a crezut că șansele pentru a ieși învingătoare dintr-o astfel de luptă sunt minime, credința în Dumnezeu i-a dat putere pentru a merge mai departe.

„Inițial, am considerat că e o luptă inegală. Eu contra destinului. Când ani la rând te trezești zâmbind și brusc cineva te trage de mânecă și cumva te face să înțelegi că poate e sfârșitul, te cutremuri, se rupe în tine totul, te zdruncină din temelii, nu mai vezi răsăritul.

Dar dacă în tot acel freamăt descoperi credința, ești salvat. Am găsit un Dumnezeu altfel decât cel pe care îl aveam lângă mine până atunci, care mi-a arătat că mă iubește la fiecare pas.

Primele două săptămâni de la aflarea diagnosticului au fost atât de copleșitoare încât nu găseam puterea să mă ridic din pat pentru a merge la investigații. Trăiam un coșmar!

Clipa în care am conștientizat că trebuie să lupt a fost când am primit rezultatul de la Pet CT. Am aflat că nu am metastaze și sunt șanse mari să mă vindec”, a mai spus Luciana Indre, potrivit sursei citate mai sus.