Luis Gabriel, chef de pomină la împlinirea vârstei de 26 de ani! Artistul a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, care este cea mai mare dorință: „Vreau să-i fac soției…”

Cu fast și multă voie bună, așa i-a primit Luis Gabriel pe invitații săi, cu ocazia împlinirii a 26 de ani. CANCAN.RO a fost la petrecere pentru a-i ura un sincer și hotărât „LA MULȚI ANI!”, prilej cu ocazia căruia îndrăgitul artist a și oferit un interviu extrem de jovial. Cântărețul nu a fost singur la cadru, ci însoțit de Haziran și comoara lor, Joseph Tiago. Cei trei au radiat de fericire, alcătuind un tablou de familie inegalabil.

Luis Gabriel recunoaște că nu și-a imaginat niciodată că va avea un asemenea succes. Vedeta mulțumește atât Divinității, cât și apropiaților ce îl echilibrează și îl fac să fie un om și un profesionist desăvârșit. Însă partenerul de viață al lui Haziran nu are liniște până nu-i îndeplinește dorința soției – aceea de a construi o casă după placul divei. Visul lui Luis Gabriel se va realiza prin multă muncă, la fel ca idealul de a-l face pe cel mic să devină un cunoscut fotbalist!

Luis Gabriel, emoționat și recunoscător pentru succesul pe care îl are, la cei 26 de ani: „Visam la o trotinetă!”

CANCAN.RO: La mulți ani, domnul Luis Gabriel! Ești tânăr, liniștit, la casa ta, ți-o proiectai așa?

Luis Gabriel: Sincer, Sabin, nu. Dar Dumnezeu a vrut așa și este OK, mă simt foarte bine. Îmi place și mi-am dorit lucrul ăsta, dar n-am știut că atât de repede se va întâmpla. S-au întâmplat atâtea minuni în viața mea, foarte repede, îi mulțumesc lui Dumnezeu.

CANCAN.RO: Bănuiesc că îi mulțumești și soției. Haziran, tu ești cea care îl temperează, el este tipul vulcanic?

Haziran: Eu sunt cea liniștită, dar suntem vulcanici amândoi, cu limite. Dacă am fi mai rău, n-am mai fi împreună. O relație nu ține dacă sunt amândoi la fel.

Luis Gabriel: Voiam să spun eu unde suntem noi vulcanici!

CANCAN.RO: Ce n-ai reușit până la vârsta de 26 de ani și ți-ai propus pentru viitorul apropiat?! Copil ai, viral ești, te-ai pus la casa ta, ce îți mai lipsește?

Luis Gabriel: Îmi place foarte mult că ești foarte isteț și îmi place foarte mult că m-ai luat cu un vibe foarte bun și aș sta cu tine foarte mult să povestesc, dar ai pus o întrebare foarte bună. Nu știu ce să spun că-mi lipsește. Pentru că eu neavând acum doi trei ani lucrurile pe care le am, simt că am totul. Visam la o trotinetă, acum am și o mașinuță, familia mea este OK, are tot ce își dorește. Nu știu dacă mai pot să îmi doresc ceva, pentru că nu aș vrea să îl mânii pe Dumnezeu.

Dorința artistului pentru anul ce urmează, dezvăluită la CANCAN.RO : „Vreau să-i fac o casă soției mele, pe gustul ei!”

CANCAN.RO: Pentru anul următor ce ți-ai portretiza că îți dorești?

Luis Gabriel: Sincer, vreau să-i fac o casă soției mele, pe gustul ei, cum vrea ea.

CANCAN.RO: Deci designul îi va aparține!

Luis Gabriel: Se pricepe foarte bine și la vestimentațiile mele, soția mea mă îmbracă foarte bine.

Haziran și Luis Gabriel își doresc mai mulți copii, însă Joseph Tiago va deveni fotbalist: „Se joacă cu mingea, este extraordinar!”

CANCAN.RO: Și tu, Haziran, vrei să îi mai aduci un cadou pe lume?

Haziran: Este loc întotdeauna, noi ne dorim cât mai mulți copii.

Luis Gabriel: Șase, șapte, vreau echipă de minifotbal, suntem și campioni mondiali!

CANCAN.RO: Și pe cel mic ce îl facem, că se repede spre microfon deja?!

Luis Gabriel: Fotbalist, Sabine, îți spun sincer. Când se trezește, zice doar GOL, GOL, GOL! Îl duce maică-sa în sufragerie și se joacă cu mingea, este extraordinar! Dă și cu stângul și cu dreptul, jur!

CANCAN.RO: Cum ar fi, tu ești unul dintre cei mai mari cântăreți din România, el să devină unul dintre cei mai mari fotbaliști?!

Luis Gabriel: Ar fi frumos, îți dai seama! Te-aș cinsti, am bea o grămadă, unde vrei tu! Te iau, te duc într-o vacanță și bem, să-l văd la televizor, atât. Că ai zis!

