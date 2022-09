Cum reacționează Haziran atunci când partenerul său este curtat de alte tinere. Luis Gabriel are „lipici” la domnișoare

Haziran și Luis Gabriel trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani. Cei doi au devenit în urmă cu câteva luni pentru prima dată părinți, frumoasa șatenă a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Artista a renunțat la cariera sa, iar în prezent se ocupă de creșterea fiului său, iar partenerul acesteia este cel care se află în lumina reflectoarelor. Cântărețul participă des la evenimente, acolo unde este asaltat de domnișoare dornice să aibă o poză cu el sau chiar să îi fure o îmbrățișare.

Haziran a vorbit în cadrul unui interviu recent despre relația cu partenerul său. Luis Gabriel este un artist extrem de apreciat care are evenimente pe bandă rulantă. Artistul petrece mult timp departe de familie, iar la unele evenimente este înconjurat de fane.

Haziran primește imagini în care soțul său este pupat sau îmbrățișat de domnișoare, însă spune că acest lucru nu o deranjează. Mai mult, șatena mărturisește că pe rețelele de socializare se fac des glume deplasate din cauza acestor fotografii, dar ea are încredere în tatăl copilului său.

„Pe TikTok se mai fac glume, se mai postează fane cu el… Am văzut lucrurile astea. Am văzut că lumea mă etichetează pe TikTok, dar nu înțeleg de ce. Din moment ce eu nu reacționez și nu am nicio problemă cu ceea ce se întâmplă, nu mi se pare, în primul rând, deplasat ceea ce se întâmplă. Alți oameni care nu sunt din domeniu au o impresie greșită sau li se pare că ar trebui să îmi fac griji în privința lui. Din contră… eu chiar încurajez fetele!”, a declarat Haziran.

Haziran: „Eu chiar le încurajez să se ducă la el”

Haziran a mai expicat și faptul că, atunci când merge cu partenerul său la evenimente, chiar le încurajează pe tinerele să meargă să facă poze cu el.

„De fiecare dată când merg cu el la evenimente, că mai sunt și eu prezentă acolo, ele se uită la mine, cumva, sa nu se apropie prea mult de el daru eu chiar le încurajez să se ducă la el, să facă poze, să îl ia în brațe, de ce nu? Se mai exagerează câteodată. Nu știu câtă lume vede asta, dar el ne divinizează. Este cuvântul potrivit pentru a descrie ce se întâmplă. El ne divinizează prea mult, nu o să vedeți și nu o să auziți niciodată lucruri de genul.”, a mai spus aceasta.