Luis Lazarus aruncă bomba în cazul crimelor de la Caracal! Cine ar putea fi, de fapt, complicele lui Gheorghe Dincă

Jurnalistul de investigație Luis Lazarus are o proprie ipotează referitoare la circumstanțele în care ar fi dispărut cele două adolescente despre care Gheorghe Dincă a spus că le-a ucis.

Detaliile care continuă să iasă la iveală în cazul crimelor din Caracal nu par să se lege foarte bine, o spune jurnalistul de investigații Luis Lazarus, care are propria ipoteză în acest caz:

”Din prima zi, de când am fost la Caracal, am atras atenția asupra complicilor! Individul care a stat cu el in casa, in ultima luna, rețelele de prostituție, cârdășia polițiștilor și procurorilor cu interlopii, etc. Mai întâi l-am găsit pe Stefan, cetățeanul ars pe mâini, care zicea ca e bronzat. In mod dubios a încurcat orele la care s-a aflat in casa criminalului, in ziua fatidică! Apoi am arătat ca procurorul și cu șeful poliției sunt vecini, au case mari și “ieftine” și ghiciți de unde au cumpărat terenul! Apoi se arata clar, pe imaginile camerelor, ca altcineva, cu o mașina albastra, îl aduce pe criminal, undeva in oraș, ca sa își ia mașina care stătea parcata acolo de câteva ore! Toată lumea a lătrat trei zile despre criminalul in serie … singuratic! Mai e nevoie sa repet ca are complici? Da-le Doamne minte acestor cretini, ca sa ancheteze ceea CE trebuie și CUM trebuie! Treziți-va bai tâmpiților, ca va duce moșul prin coclauri! Ați depistat mașina care l-a plimbat in ziua apelurilor și l-a adus unde era parcata mașina lui? Nu! De ce a plecat el cu masina altuia și unde? Sunteți in stare sau nu? Cine vreti sa va găsească mașina? Eu? Lasati-o drak de treaba ca nu va opriți din tâmpenii!”, a scris Luis Lazarus pe Facebook.

Dosar penal pentru polițistul care i-a spus Alexandrei că ține linia ocupată

Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu pe numele polițistului care a preluat apelurile telefonice ale Alexandrei Măceșanu.

Potrivit unui comunicat de presă emis de DIICOT, mastăzi a fost dispusă începerea urmării penale în rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.

Mai exact, urmărirea penală este “cu privire la apelurile telefonice iniţiate de victima M.A.M. către Serviciul Unic de Urgenţă 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice în astfel de situaţii”, notează Agerpres.

Totodată, DIICOT mai precizează faptul că, în perioada 2004-2019, nu a fost înregistrată nicio cauză privind activități de tip infracțional, în ceea ce îl privește pe Gheorghe Dincă.

Deputații au ieșit șocați după aproape trei ore de explicații ale prim-adjunctului STS. Aceștia au ascultat ultimele cuvinte ale Alexandrei. Ei au fost în mod special îngroziți de dialogul purtat de adolescentă cu polițistul care a preluat apelul de la operatorul STS.

„Astăzi am ascultat acele convorbiri între victimă și operatori. Vă spun un singur lucru. Este răvășitor, este devastator. Suntem foarte dezamăgiți. Atât vă pot spune, cu siguranță vor ieși la iveală niște deficiențe pe chestiunile acestea”, a declarat Stelian Ion, deputat USR.

„Spun la modul general, pentru că există un fel de conflict aşa al declaraţiilor între instituţii, în loc să aibă, să facă front comun şi să dea informaţii cu acurateţe către public, faptul că nu au făcut acest lucru a condus la informaţii contradictorii, la informaţii care pot fi şi manipulări la un moment dat, pentru că există interese foarte mari pentru a arunca toată vina pe cealaltă instituţie, aşa încât vă rog să priviţi cu rezerve tot ce vine fără să aibă un caracter oficial. Trebuie să îi facem pe cei din autorităţi să ne spună în mod oficial care sunt datele câtă vreme nu se periclitează ancheta”, a adăugat deputatul USR, potrivit Agerpres.

Discuția dintre polițist și Alexandra

Polițist: Hai, ce vrei?

Alexandra: Am fost răpită și violată. M-a luat…

Polițist: Unde ești, mă?

Alexandra: În Caracal, în Caracal!

Polițist: În Caracal, unde?

Alexandra: În Caracal…

Polițist: Bine, bine, stai acolo. Rămâi acolo că îți trimit eu echipaj, dar nu mai ține linia ocupată.

Alexandra: Vine și mă bate iară. M-a violat!