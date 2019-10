“Luiza trăiește”. Familia elevei răpită de Gheorghe Dincă, anunț uluitor

Căutările familiei Melencu nu se vor încheia decât atunci când va fi cunoscută soarta Luizei, tânăra sechestrată de Gheorghe Dincă. Acesta a recunoscut că a ucis-o și pe ea, nu numai pe Alexandra Măceșanu, dar mama fetei speră că aceasta este în viață și că va fi descoperită de către anchetatori. Di nefericire, spune femeia, se merge pe o altă ”pistă” decât ar trebui.

Chiar în ziua în care s-au împlinit nu mai puțin de șase luni de la dispariția Luizei, familia acesteia a primită încă o scrisoare. Plicul a sosit prin poștă și îl avea ca destinatar pe bunicul Luizei. Mama Luizei rămâne la părerea că fata nu este moartă și mărturisește că orice scrisoare primită de familie este un calvar.

”Pentru noi e un calvar orice scrisoare… Nu ştiu ce să mai cred. E ceva… nu ştim ce să mai credem, după cine să ne mai luăm. Noi avem impresia că toate sunt false. În primul rând, azi e data de 14, astăzi Luiza face şase luni de când a plecat. Un răspuns concret nu avem. Toate autorităţile merg pe o singură pistă, asta e cel mai dureros. Părerea mea este că Luiza nu este moartă. Pe altă pistă nu se merge… O să se muşamalizeze cât de curând, părerea mea”, a declarat mama Luizei Melencu pentru “Acces Direct”.

Mama Luizei Melencu susține că, dacă nu ar fi apărut cazul Alexandrei Măceșanu, probabil nici nu s-ar fi aflat de Luiza

Mama Luizei spune că că tot ce își dorește este să afle adevărul. Femeia susține că nu înțelege dacă nu există suficiente dovezi în achetă, de ce Luiza nu este dată nici în consemn peste granițe.

„Noi am declarat imediat dispariția Luizei, dar în trei luni de zile, până la apariția noului caz, cel al Alexandrei nu știam nici măcar cine a luat-o pe fiica noastră cu mașina. Procurorul de la Craiova ne spunea că se lovește de un zid. Probabil că și noi pățeam ca și Nelu Geneș din Caracal a cărui fiică a dispărut în urmă cu 20 de ani și nici acum nu are un răspuns de la autorități. După mediatizarea cazului am aflat și noi că Luiza a fost luată de Gheorghe Dincă, un om care a declarat că a omorât atât pe fiica mea cât și pe Alexandra. Dovezi că aceste fete sunt moarte nu sunt”, a spus Monica Melencu, mama Luizei.