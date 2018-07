Luka Modric declarat jucătorul Mondialului: „Sunt mândru de tot ce am realizat în Rusia!”

Căpitanul reprezentativei Croației, Luka Modric, a fost declarat jucătorul Campionatului Mondial din Rusia.

Mijlocașul lui Zlatko Dalic a afirmat după meci că este mândru de tot ce a realizat la acest turneu final.

„Sunt trist pentru că am pierdut titlul mondial, dar în același timp mândru de tot ceea ce am făcut în Rusia. Nu e ușor să pierzi. Trebuie să ne liniștim acum. Din păcate am pierdut, dar am realizat ceva de ce ne vom aminti toată viața”, a declarat Luka Modric.

Dezamăgit de rezultat s-a arătat și selecționerul Croației, Zlatko Dalic.

„Lovitura de pedeapsă a schimbat jocul. După 2-1 totul a devenit mai dificil. Felicitări francezilor pentru titlul câștigat. Suntem mândri și triști împreună, dar cred că am jucat un fotbal bun. Trebuie să fim mulțumiți și mândri de ceea ce am făcut. Să nu uităm că am semnat cea mai mare performanță din istoria fotbalului croat”, a declarat Zlatko Dalic.

Selecţionata Franţei a câştigat al doilea său titlu mondial, după ce a învins echipa Croaţiei cu scorul de 4-2 (2-1) pe Stadionul Lujniki din Moscova, în finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia.

Francezii şi-au făcut jocul lor obişnuit, pragmatic, câştigând prin golurile marcate de Mario Mandzukic (18, autogol), Antoine Griezmann (38 – penalty), Paul Pogba (59) şi Kylian Mbappe (65), în timp ce pentru croaţi au punctat Ivan Perisic (28), Mario Mandzukic (69).

Pe locul trei la acest turneu final al Campionatului Mondial de fotbal din Russia s-a clasat Belgia. Selecționata pregătită de Roberto Martinez a învins în finala mică a competiției reprezentativa Angliei cu scorul de 2-0.