Lumina sfântă de la Ierusalim, adevăr sau mistificare

În fiecare an, cu ocazia Paştelui ortodox, are loc un eveniment cunoscut în lumea întreagă drept Lumina sfântă de la Ierusalim. Acesta se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paştelui.

Lumina sfântă de la Ierusalim este considerată cel mai vechi miracol atestat anual. Existența ei a fost relatată în mai multe scrieri începând cu secolul 4 e.n. Cu toate acestea, minunea a început să fie documentată sistematic începând cu 1106, când a fost menţionată în scrierile călugărului rus Daniel. A existat dintotdeauna o doză serioasă de scepticism legată de această minune, potrivit descopera.ro.

În sâmbăta de dinaintea Paștelui, la prânz, patriarhul grec, împreună cu clerul lui înveșmântat în straiele sacerdotale și urmat de patriarhul armean cu clerul lui și cu episcopul copților, mărșăluiesc într-o procesiune grandioasă. Aceștia cântă imnuri, de trei ori în jurul Sfântului Mormânt.

Lumina sfântă de la Ierusalim VIDEO

Patriarhul nu poate pătrunde cu surse de foc în biserică, întrucât este controlat de autorităţile israeliene. Cu toate acestea, scepticii cred că secretul Luminii Sfinte este ascuns în lumânări. Dacă acestea sunt impregnate cu fosfor alb, nu este nevoie de o sursă de foc pentru a le aprinde. Fosforul ia foc spontan, în contact cu aerul umed.

Lumina de la Ierusalim, explicație

Un savant grec pe nume Michael Kalopoulos a făcut o demonstraţie în direct la o televiziune din Grecia. El a explicat cum lumânările folosite de Patriarh se pot aprinde fără a avea nevoie de o sursă de foc. Lumânările pot fi înmuiate într-un solvent organic pentru a amâna aprinderea lor. Când fosforul ia contact cu aerul, solventul se evaporă. Caracteristicile fosforului sunt cunoscute încă din Antichitate. El a fost folosit de magicienii din Caldeea în secolul V î.e.n. Totodată, Strabon a descris folosirea sa de către babilonieni în Geographica, lucrare publicată în anul 23 e.n.

De unde vine lumina sfântă

Lumina Sfântă este aprinsă la Biserica Sfântului Mormânt. În timp, autoritățile au devenit din ce în ce mai îngrijorate. Asta pentru că la acest eveniment participă foarte mulți oameni. Biserica are doar o singură intrare. Asta înseamnă că nu respectă regulile de siguranţă ce impun prezenţa unei ieşiri de urgenţă care să poată fi folosită în cazul unui incendiu. În timpul slujbei, peste 10.000 de oameni vin să ia lumină de la Biserica Sfântului Mormânt.

Temerile autorităților sunt susţinute de precedentul din 1834, când sute de persoane au murit călcate în picioare şi sufocate atunci când mulţimea s-a speriat şi a încercat să iasă din biserică.

Lumina Sfântă se aprinde singură

În pofida explicațiilor oferite de sceptici, milioane de oameni continuă să creadă cu tărie că lumina sfântă de la Ierusalim se aprinde singură. Această ceremonie este transmisă în direct în Grecia, Ucraina, România, Rusia, Belarus, Bulgaria, Georgia, Cipru, Liban și alte țări în care trăiesc comunități majoritare creștin-ortodoxe.

Lumina Sfântă ajunge în România de Sfintele Paști

În seara de sâmbătă, 7 aprilie o delegație a Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul va aduce Sfânta Lumină de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. El are la dispoziție un avion special, închiriat de Patriarhie.

Sfânta Lumină va fi oferită la slujba de Înviere, la ora 12:00 noaptea, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, clerului și credincioșilor prezenți la Catedrala Patriarhală.

Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor și celelalte eparhii ale Patriarhiei Române sunt invitate să trimită delegați la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București, sâmbătă, în jurul orei 18.30, pentru a primi Sfânta Lumină de la Ierusalim.