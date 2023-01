Cunoscutul actor Constantin Codrescu se stingea într-o fatidică zi, 13 noiembrie, anul trecut, iar fiica lui, Lăcrămioara Anca, își cere, acum, drepturile de urmaș. Doar că, zice ea, întâmpină ostilitate din partea femeii care i-a fost maestrului a doua soție timp de 40 de ani. Anca are și o tulburătoare poveste de viață, pe care a dezvăluit-o, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Anca trăiește, de șase ani, în Spania. A plecat la cules căpșuni. A găsit o oportunitate pentru un trai mai bun. În România nu mai era loc pentru ea, spune femeia care merge spre borna 45 a vieții. De curând i-a murit tatăl, celebrul actor Constantin Codrescu (Vezi AICI detaliile), iar în urma lui a rămas puțină avere. Dar situația familială este complicată. Anca vrea și ea o bucățică, pe care o merită, numai că…

Telenovela în care a fost prinsă Anca Lăcrămioara Codrescu

De pe pământ iberic avea să împărtășească, pentru CANCAN.RO, impresiile. În primul rând… ”M-am gândit să caut și partea de moștenire din partea mamei mele. Eu vreau să găsesc urma mamei mele, unde a decedat, unde a fost dusă, pentru că nu știu absolut nimic. Am întrebat-o pe dânsa, pe fosta soție a tatălui meu, și mi-a zis că nu știe nimic. I-am zis că trebuie să știe ceva, pentru că, atunci când a murit mama mea, eu eram minoră, tata mă avea în custodie și mai mult ca sigur că l-au chemat să semneze, să ridice ceva, nu știu, zic eu”, a mărturisit Anca.

”Eu stau, deocamdată, în liniște și în tăcere la acțiunea familiei tatălui meu, pentru că e soția, care a stat împreună cu el ultimii 40 de ani. Și sunt și cei doi fii ai ei, care sunt trecuți pe numele lui, așa că o să fim patru la moștenire …

Dar văd că nu se poate, eu știu, eu cred în Dumnezeu și sper ca, până la urmă, să am și eu ceva, să am partea mea.

Toți acești ani, până când a murit tatăl meu, mereu mi-a spus că nu mai sunt în testament, că m-a scos tatăl meu și că a vrut să scoată și numele, dar n-a putut, că i-a spus ea să n-o facă, mă rog… Telenovelă căreia eu nu i-am dat curs”, a continuat Anca.

Pusă la zid că a venit la înmormântare cu o coroană de plastic

A avut ultima discuție cu fosta soție a maestrului acum câteva zile, dar s-a trezit pe cap cu reproșuri. ”Ultima conversație a fost acum vreo săptămână, am sunat-o pe văduva tatălui meu, i-am spus mamă, din prima clipă, și am întrebat-o care este situația cu testamentul. Mi-a spus că i-am adus o coroană de plastic, mi-a aruncat niște chestii în față… I-am spus că au cumpărat-o copiii mei. Noi am venit atunci din Spania, nu aveam de unde să-i iau. Am ajuns la trei dimineața, nu m-așteptam să fie înmormântat așa de repede. Dar eu, a doua zi, înainte să plec, am luat un Uber pe care am plătit 100 de euro, București Aeroport – Snagov și înapoi și i-am adus un buchet de flori naturale”, a dezvăluit fiica fostului actor.

(CITEȘTE ȘI: MARELE ACTOR CONSTANTIN CODRESCU ABIA SE MAI AJUNGE CU BANII: “TOTUL E CU REDUCERE”)

Speră ca testamentul lăsat de Constantin Codrescu să fie în regulă, pentru că al său părinte nu i-a spus niciodată nimic despre moștenire. Speră pentru că, după cum a explicat, s-a săturat să stea pe drumuri: ”vreau să am și eu un acoperiș când ajung în țară.”

Scandal pe imobilele și pe terenurile lăsate de actor

Povestea e încurcată! Sunt niște imobile rămase în urma marelui actor, sunt niște terenuri, sunt și niște oameni care vor să le împartă. ”De câte ori veneam acolo, spunea că i-a dat băiatului cel mare casa de la curte, băiatului cel mic, casa de la Călimănești, iar eu am pierdut deja firul moștenirii și tot ce mai avea tata când s-a stins. Eu nu l-am întrebat niciodată pe tata ceva, cum era să mă duc să-l întreb: tata, o să-mi lași ceva? Nu, nu…

Și apartamentul în care a rămas dânsa. E un apartament cu patru camere. Terenuri a avut tatăl meu, dar nu știu cum au ajuns pe numele lor, au vândut…

Drepturile de autor vor fi împărțite în trei, eu și frații mei vitregi, am înțeles. Așa mi-a zis avocata, că la drepturi intră copiii”, a declarat, contrariată, Anca.

Adoptată de la orfelinatul din Brăila

Avea să-și spună, apoi, povestea tulburătoare a copilăriei. Cei câțiva ani în care a trăit momente grele. De la orfelinat avea să înceapă! ”Tatăl meu și mama mea au fost căsătoriți în Brăila, m-au adoptat de la orfelinatul din Brăila, am locuit în Brăila, pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, îmi aduc aminte, am fost acum câțiva ani acolo, în zona în care am copilărit. Dar îmi amintesc că apartamentul unde am locuit a fost vândut, tata a luat jumate, mama adoptivă, jumate.

Ea s-a recăsătorit cu un bărbat din Ploiești. Eu eram minoră atunci.

Nu știu nimic de ea. Venea să mă caute în vacanțe. Îmi aduc aminte că mă ascundeau să n-o văd, cum v-am spus, e o telenovelă cu viața mea.

Mama mea adoptivă a câștigat procesul de custodie cu tatăl meu și am stat cu ea vreo doi ani în Brăila, dar tata a redeschis procesul și a câștigat. Îmi aduc aminte că ea câștigase în instanță dreptul să mă ia în vacanțe, după ce m-a luat tata în custodie. Și venea în fiecare vară să mă ia, dar ei mă ascundeau. Eu stăteam cu tata și cu soția lui în Drumul Taberei. Vreun an, apoi ne-am mutat la Ghermănești, comuna Snagov.

O vedeam pe mama mea prin curte, dar dacă nu voiau să mă scoată… Ea venea până la poartă, nu știu ce vorbea cu ei, eram copil, nu știam ce fac ei.

Am văzut-o ultima dată înainte să moară. A murit în 1990, eu am văzut-o în 1989.

De atunci nu mai știu nimic de ea. Îmi amintesc că mi-a zis tata, într-o zi, `tu știi că a murit mama ta?` Și mai multe nu mi-a spus. Aveam 12 ani”, este parte din povestea tristă a vieții Ancăi.

(NU RATA: BLESTEMUL ACTORILOR DIN „PISTRUIATUL”! DUPA COSTEL BALOIU, UN MARE ACTOR A FOST UITAT. VEZI AICI DESPRE CINE ESTE VORBA!)

A plecat în Spania la cules căpșuni

Anca pleca în Spania în urmă cu șase ani. Avea un iubit, alături de care părăsea România. ”Am plecat din necesitate. Nu aveam unde să stau. Nu am fost primită acasă… În Spania am venit cu un partener, să zic așa. Că intrasem într-o relație cu un băiat din țară și am găsit un contract, o oportunitate de lucru la căpșuni. Și luau acolo doar perechi. Iar eu am profitat de relația asta pe care o aveam, deși nu era cine știe ce.

Eu am încercat, în ultimii ani, să mă am bine cu tatăl meu. Ultima dată când am venit, în aprilie, anul trecut, i-am luat mâinile și am vrut să i le pup, să-i cer iertare. Mi-a zis că nu are ce să-mi ierte. Mi-am cerut iertare, așa, în general, că eu nu m-am simțit vinovată cu nimic, doar că m-am căsătorit la 18 ani cu un om mai mare ca mine cu 10 ani, nu contează diferența de vârstă, dar atunci am fost ruptă din toate visurile mele, de a cânta, de a face ceva în viitor, de a mă împlini”, a încheiat dezvăluirile Lăcrămioara Anca.