Mădălin Ionescu, dezvăluiri din intimitate. De câte ori face amor săptămânal: ”Aș vrea mai mult...”

Mădălin Ionescu a făcut dezvăluiri incendiare din intimitate. Prezentatorul TV le-a dezvăluit fanilor de câte ori pe săptămână face amor cu soția lui.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu s-au cunoscut în urmă cu 11 ani. La vremea respectivă, el era prezentatorul emisiunii ”Acces Direct” la Antena 1, iar ea era reporter. În ciuda faptului că Mădălin Ionescu era căsătorit, iar Cristina se afla într-o relație, sentimentele dintre cei doi au fost mai puternice.

Au decis să dea o șansă poveștii lor de dragoste, iar astăzi se iubesc necondiționat și au împreună o fetiță care le aduce bucurii zi de zi. În urmă cu puțin timp, prezentatorul TV aorganizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul său de Instagram. Iar fanii au avut curiotiztăți inedite, la care Mădălin Ionescu a răspuns fără perdea. (VEZI ȘI: CRISTINA ȘIȘCANU, PUSĂ LA ZID DUPĂ CE A POSTAT O FOTOGRAFIE ÎN COSTUM DE BAIE. DETALIUL RUȘINOS OBSERVAT DE FANI)

”Fan: De câte ori este bine să faci sex pe săptămână?

Mădălin Ionescu: Măcar două zile pe săptămână ar putea fi alocate pentru partea asta…

Fan: Măcar două zile pe săptămână? Vrei să spui că tu o faci mai des?

Mădălin Ionescu: Nu, dar aș vrea… La modul serios…eu și Cristina ne-am păstrat pasiunea intactă. Încercăm să alocăm timp pentru noi, deși muncim foarte mult!”, a fost dialogul dintre Mădălin Ionescu și unul dintre urmăritorii săi.

Cristina Șișcanu, despre zvonurile unui posibil divorț

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai sudate și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. În ultima vreme, însă, au tot existat zvonuri în ceea ce privește o posibilă separare. Fanii și-au pus semne de întrebare și i-au asaltat cu mesaje.

Cristina Șișcanu nu a mai suportat situația, așa că a decis să spună lucrurilor pe nume. Vedeta a mărtueisit că nu s-a pus niciodată problema unui divorț. În ciuda divergențelor, ea și soțul ei au reușit să treacă peste orice obstacol și nu au de gând să renunțe la ce au clădit împreună. (CITEȘTE ȘI: MĂDĂLIN IONESCU A VORBIT DESPRE CĂSNICIA CU CRISTINA ȘIȘCANU. “AU EXISTAT SITUAȚII ÎN CARE AM AVUT DIVERGENȚE, DAR…”)

”Voiam sa vorbesc despre situatia aceasta cu divortul. Intr-adevar de vreo zece zile, ne intreaba foarte multe persoane daca am divortat, daca divortam. Lumea e tot mai preocupata de subiect, pe Instagram ma tot intreaba persoane. Lumea afirma ca noi am divortat si cu parere de rau afirma acest lucru… sincer, nu stiu cum ar trebui sa raspund la o astfel de situatie. In primul rand, nu este adevarat. In al doilea rand, nu stiu de ce ar trebui sa ma justific daca e adevarat sau nu, dar inteleg aceasta curiozitate a persoanelor care ne cunosc, o inteleg, nu sunt absurda sa nu inteleg acest lucru.

Sincer, nu ma deranjeaza in niciun fel ca s-a speculat asta, pentru ca nu este adevarat. Dar intr-adevar a fost un pic incomod pentru ca a trebuit sa dam explicatii unor oameni. Nu intelegeam de ce exista asemenea intrebari din partea unor oameni pe care nu-i cunosc. Am cercetat problema si se pare ca tot internetul este impanzit de o stire de genul acesta, a unui divort intre mine si Madalin, dar de fapt daca citesti articolele nu despre asta e vorba. Problema divortului nu s-a pus niciodata, nu ne-am gandit la asa ceva, nu a fost cazul… nu exista asa ceva”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Instagram.