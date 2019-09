Mădălin Ionescu, strigăt disperat la 5 dimineaţa: “Noaptea asta a fost una din cele cele mai dificile din viața mea. Îi cer iertare și Cristinei”

Mădălin Ionescu a postat în miez de noapte pe rețelele de socializare un mesaj îngrijorător, care a alarmat pe toată lumea. Fostul prezentator nu a dorit să ofere mai multe detalii, însă a ținut să precizeze că a fost una dintre cele mai dificile nopți din viața de tată.

“Noaptea asta a fost una din cele cele mai dificile din viața mea de tată! De asta scriu la ora asta … Nu o sa dau detalii și nu îmi cereți, va rog ! Îi cer iertare și Cristinei ca am așternut aceste rânduri, dar consumul sufletesc a fost urias ! As fi avut atât de multă nevoie de o noapte lină , însă nu a fost sa fie ! Ma așteaptă azi provocări profesionale extreme, dar mintea mea nu rezonează in acest moment decat cu ideea siguranței și sănătății copiilor mei …

Nimic nu poate fi mai important decat aceasta dorință. Acum suntem mai bine, bine chiar … Sper sa pot dormi și azi sa reușesc tot ce îmi propusesem, tot ce trebuia sa realizez … Îi rog pe partenerii mei sa mă înțeleagă dacă nu voi fi atât de fresh pe cât mi-as dorit … Un geniu rămâne, însă, un geniu și cand doarme… și atunci când funcționează la 60 la suta din capacitate ! 😀😘”, este mesajul postat de Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.



Noaptea asta a fost una din cele cele mai dificile din viața mea de tată! De asta scriu la ora asta … Nu o sa dau… Publicată de Madalin Augustin Ionescu pe Luni, 16 septembrie 2019

Adevărul despre boala de care suferă băiatul lui Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu are trei copii și o căsnicie fericită. Puțini însă știu drama prin care a trecut prezentatotul TV atunci când a aflat că fiul său suferă de o afecțiune gravă.

Din căsnicia anterioară, Mădălin Ionescu are doi copii: un băiat și o fată, de care a avut grijă chiar și după divorț. Din păcate, însă, fiul său Filip suferă de o afecțiune gravă: hemipareză ( hemipareza rezultă dintr-o leziune de neuron). Această boală i-a afectat limbajul și adolescentul are tulburări senzoriale şi cognitive.

“Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient. El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi.

În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi… Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integrat… Este extrem de creativ!