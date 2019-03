Mădălin Ionescu se întoarce! Ce emisiune va prezenta: „În curând … Țineți-mi pumnii!?”

Mădălin Ionescu le-a pregătit o surpriză fanilor după ce a renunțat la TV, pentru a se dedica familiei, ei bine, jurnalistul se întoarce. Nu pe micile ecrane, ci online, prezentatorul va avea un talk-show interactiv și îi roagă pe prietenii virtuali să îi țină pumnii.

„Înainte să stropesc pomii… Poză în hainele bune!??? În altă ordine de idei, ieri am filmat aproape nouă ore. A fost un maraton fascinant! Se apropie momentul reînceperii #madalinionescushow, iar pregătirile sunt intense. E o senzație incredibilă, cu atât mai mult cu cât sunt pe un traseu mult mai personalizat. „Liber, îndrăzneț, influent !”. Sunt doar câteva caracteristici ale talk-show-ului meu, unul mult mai interactiv , mai aproape de oameni decât tot ce am realizat până acum. În curând … Țineți-mi pumnii!?”, a scris Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.

În urmă cu mai bine de un an pleca de la „Wowbiz”

Mădălin Ionescu a luat decizia de a renunța la TV. Mulți s-au întrebat de ce Mădălin Ionescu a plecat de la Kanal D, iar acesta a dezvăluit motivele care au dus la această hotărâre neașteptată. ‘Sunt adeptul adevărului. O astfel de decizie a avut în spate a avut o mulțime de rațiuni. M-am gândit că după 17 ani am nevoie de o pauză. Aveam niște viziuni despre cum trebuie să evolueze televiziunea, pe care nu am reușit să le impun la acel moment. Nu am reușit să determin o serie de factori să înțeleagă cam cum trebuie să evolueze lucrurile și pentru că nu credeam într-un anumit mers al tabloidului.

Eu m-am despărțit de cei de la Kanal D în relații foarte bune. Am muncit enorm. Cred că am greșit din punctul acesta de vedere. E anormal să muncești acum. Cred că trebuia să gestionez altfel. Nu e normal ca un prezentator TV să stea 12 ore la serviciu. Eram epuizat. Consideram că meritam mult mai mulți bani. Am avut discuții pe tema asta, dar dacă era strict problema asta aș fi negociat până în pânzele albe și aș fi rămas acolo. Nu a fost nici măcar o ceartă cumplită. A fost un cumul de factori”, spunea Mădălin Ionescu pentru viva.ro.