Mădălina Dorobanțu a întors privirile chiar și-n final de an! În papucei pe trotuar și cu…

Mădălina Dorobanțu sau „Mama GAIA”, așa cum e recunoscută în showbizul autohton, a dovedit că are o disciplină de fier chiar și în zilele aglomerate dinaintea Revelionului. Cu doar câteva ore înainte de petrecerea care marchează trecerea în noul an, „regina nopții” a fost surprinsă de CANCAN.RO în drum spre sală, demonstrând că menținerea unei vieți sănătoase rămâne o prioritate, indiferent de circumstanțe!

Îmbrăcată lejer, cu un trening comod, papuci în picioare și căștile pe urechi, Mădălina părea complet relaxată, pregătită să-și urmeze rutina de antrenament. Această apariție casual, dar totodată asumată, arată că „mama GAIA” nu simte, în mod normal, nevoia să epateze, preferând naturalețea și confortul în momentele dedicate aspectului fizic.

Bine… când e vorba de lux și opulență, atunci întervin petrecerile organizate de Mădălina! Nu de alta, dar aseară a fost full-house la Revelionul organizat de ea. A reușit să-l aducă în țară pe Adam Port, iar toate fetele de oraș au fost fierte să prindă bilete! Dar asta este altă discuție!

Mădălina Dorobanțu, lecții de stil cu papuci în picioare

În timp ce alții aleargau după ultimele pregătiri pentru petrecerea dintre ani, „regina nopții” a făcut cum a făcut și a găsit timp să pună pe primul loc mișcarea și starea de bine. De altfel, nu este prima dată când Mădălina Dorobanțu este surprinsă la sală în momente neconvenționale – un detaliu care confirmă dedicația sa pentru un stil de viață echilibrat.

Totuși, pentru a reveni la acțiunea petrecută în urmă cu doar o zi, s-ar putea spune că Mădălina s-a pregătit să pășească în 2025 nu doar cu un zâmbet larg, ci și cu o energie de invidiat. Și dacă rutina sa sportivă este secretul pentru optimismul, buna sa dispoziție, dar și pentru succesul ei pe parte profesională… atunci cu siguranță merită să fie luată ca exemplu.

Mama Gaia, recunoscută pentru petreceri care sparg normele

Prin vară, Mădălina Dorobanțu a organizat festivalul Unlock Wonder la Palatul Mogoșoaia, iar acesta a creat valuri! Toate mesele s-au dat ca pâinea caldă cu multe luni de zile înainte, chiar dacă erau câte 3-5.000 euro bucata, iar nebunia, distracția, dar și marfa de toate felurile era aproape la liber. Ce să mai… toate ingredientele pentru un super-party, care literalmente a inundat rețelele sociale. Locația bombă, un palat stil brâncovenesc construit la 1702, închiriat de GAIA sub semnătura lui Nicușor Dan, iar atracția principală a fost un DJ celebru, care a ademenit ca un magnet miile de petrecăreți: &ME!

După petrecere, însă, „Mama GAIA”- veterana Mădălina Dorobanțu a decis să-i arate DJ-ului în jurul căruia s-a creat mare hype câte puțin din atracțiile orașului nostru. Concret, ea, &ME și staff-ul acestuia și-au făcut apariția prin Tineretului, acolo unde este poziționată vestita shaormerie unde își fac veacul „copiii nopții”– Dristor Kebab. Restul poveștii poate fi savurată AICI și, credeți-ne pe cuvând, e de neratat!

