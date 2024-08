Mădălina Ghenea, agresată în aeroport! Ce i-a făcut un angajat al unei companii aeriene: ”Plângeam cu fiica mea!”

Mădălina Ghenea a trăit momente de groază în aeroport, fiind agresată de un angajat al unei companii aeriene. Actrița, care se afla în aeroport cu fiica și nepotul ei, a solicitat de urgență intervenția autorităților. Iată ce i s-a întâmplat, de fapt, celebrei românce!

Mădălina Ghenea a izbucnit în lacrimi în aeroport. Actrița a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost agresată de un angajat al unei companii aeriene. Celebra româncă a trăit momente de neimaginat, temându-se că nu va reuși să se îmbarce la timp. Actrița a plâns în aeroport din cauza unui bărbat agresiv care nu o lăsa să plece. După ce a solicitat ajutorul poliției, situația s-a calmat.

Vedeta a povestit întregul incident pe Instagram, la story, menționând că fiica și nepotul său, doi copii, au fost martori ai scenei neplăcute. De asemenea, a precizat că și prietenii care au încercat să o ajute au fost agresați de bărbatul respectiv.

„Acest bărbat m-a abuzat pe mine și pe copiii mei. M-a filmat pe mine și pe copiii mei. Mi-a spus că îmi va anula zborurile, deși totul a fost plătit. Comportament complet nepotrivit față de doi copii și o femeie. Prietenii mei au încercat să ajute și au fost și ei agresați cu injurii”, a povestit Mădălina Ghenea pe pagina sa de Instagram.

De asemenea, românca s-a simțit neputincioasă în fața fiicei sale. Micuța Charlotte a fost profund afectată de ceea ce i s-a întâmplat mamei sale.

„Plângeam cu fiica mea și nepotul meu și el ne râdea în față. În momentul în care am fost la Poliție a decis, în sfârșit, să ne lase să plecăm, după o oră de plâns în fața casei de check-in”, a mai mărturisit Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea și Matei Stratan au început să formeze un cuplu în anul 2016. Cei doi s-au iubit la nebunie, motiv pentru care au devenit părinții unei fetițe minunate, Charlotte. La un moment dat, relația lor nu a mai funcționat. Astfel, în 2019, au decis să meargă pe drumuri diferite.

Celebra actriță a plecat în Italia, acolo unde a reușit să obțină succesul pe care și l-a dorit. Dincolo de viața profesională, Mădălina Ghenea a avut grijă să nu neglijeze nici partea personală. S-a ocupat de fetița ei și o consideră cea mai mare realizare a sa. Vedeta a dezvăluit că o crește singură pe Charlotte și a învățat să își împartă timpul între carieră și familie.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță.”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars.